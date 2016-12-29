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mfd.ruНовостиФинансовые новости29 декабря 2016 г.АСВ выбрало банк-агент для выплаты возмещения в...
сегодня 10:45

АСВ выбрало банк-агент для выплаты возмещения вкладчикам "Межрегионального клирингового банка"
Эмитенты:   Россельхозбанк

Москва, 29 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Определен победитель конкурса по отбору банков-агентов для выплаты возмещения вкладчикам кредитной организации КБ "Межрегиональный клиринговый банк" (ООО) (г. Москва). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

АО "Россельхозбанк" выплатит возмещения вкладчикам "Межрегионального клирингового банка".

Прием заявлений о выплате возмещения по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также выплата страхового возмещения вкладчикам банков начнутся 12 января 2016 года.

Подробная информация о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещена 11 января 2017 года на сайте АСВ и 12 января 2017 года в газете "Московская правда".

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