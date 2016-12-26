Обама - русский агент?

Москва, 26 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Ниже представлен перевод статьи Дмитрия Орлова "Is Obama a Russian Agent?".

Иногда аргументация выглядит слабой, потому что нет "дымящегося пистолета" - отсутствуют явные, прямые свидетельства заговора, неправомерных действий или злого умысла - но однажды, как только вы подведёте черту под всей доказательной базой, будет сформирована целостная и изобличительная картина. Такая же ситуация сложилась с администрацией Обамы в отношении России: симулируя враждебные намерения, она сделала всё возможное для реализации плана действий России. И хотя всегда можно утверждать, что все неудачи Обамы проистекают из его некомпетентности, в какой-то момент это утверждение начинает звучать фальшиво; как он может быть настолько компетентным... до такой степени некомпетентности? Возможно, он просто использовал некомпетентность как завесу для прикрытия своих истинных намерений, которые должны были всегда поддержать Россию и одновременно сделать США максимально бесполезными в международных делах.

Возможно, величайшим достижением его восьмилетнего правления стало разрушение Ливии. Под фальшивым предлогом гуманитарной интервенции самая процветающая и стабильная когда-то страна Северной Африки была низведена до усыпанного обломками убежища для исламских террористов и транзитного пункта для экономических мигрантов, потоки которых устремились в Европейский Союз. Это заставило Россию и Китай действовать сообща, вынудив их начать голосовать вместе, блокируя предложения США в Совете Безопасности ООН. Одним ударом Обама обеспечил важный элемент своего наследия в качестве российского агента: никогда в дальнейшем США больше не смогут реализовывать свои планы через это очень важное международное учреждение.

Затем Обама председательствовал в процессе насильственного свержения конституционного правительства на Украине и установления там проамериканского марионеточного режима. Когда Крым затем проголосовал за воссоединение с Россией, Обама ввёл санкции против Российской Федерации. Эти шаги, как может показаться, были разработаны для нанесения ущерба России, однако давайте оценим результаты, а не намерения. Во-первых, Россия восстановила контроль над важным стратегическим регионом. Во-вторых, санкции и контрсанкции позволили России сосредоточиться на импортозамещении с укреплением внутренней экономики. Наиболее впечатляюще это выглядит в сельском хозяйстве, теперь Россия получает больше доходов от экспорта продуктов питания, чем от продажи оружия. В-третьих, разрыв экономических связей с Украиной позволил России ликвидировать серьёзного экономического конкурента. В-четвёртых, более миллиона украинцев решили переехать в Россию временно или постоянно, дав России важный демографический импульс и предоставив доступ к пулу русскоязычной квалифицированной рабочей силы. (Большинство украинцев едва отличимы от основного российского населения). В-пятых, поскольку до этого Украина находилась в позиции вымогателя уступок со стороны России, мошенничая и разыгрывая карту газопроводов, проложенных из России в Европейский Союз, то теперь руки России развязаны, в результате чего с Турцией и Германией заключены новые сделки о строительстве газопроводов. По сути дела, Россия пожинает все плоды, порождённые украинской тупиковой ситуацией, в то время как США получили неприятного и обременительного иждивенца.

Следующим "достижением" Обамы стало тщательное приведение сирийского конфликта в состояние тупика. (Некоторые настаивают на том, чтобы называть этот конфликт гражданской войной, хотя в действительности все сражения происходят между сирийской нацией в целом и финансируемыми из-за рубежа наёмниками). С этой целью Обама задействовал ряд тактических приёмов. Он одновременно поддерживал, вооружал, обучал представителей различных террористических группировок и сражался на их стороне, обернув в шутку типичную для США технологию использования "терроризма через доверенных лиц". Он предъявлял нелепые претензии, заявляя, что сирийское правительство использует химическое оружие против своего народа, чем заставил всех немедленно вспомнить схожие пустые обвинения по поводу оружия массового поражения Саддама [Хусейна - прим. МФД] и обеспечил России легитимную роль в разрешении сирийского конфликта. Он давал бесконечные обещания отделить "умеренную оппозицию" от закоренелых террористов, но каждый раз проваливался с этой миссией, таким образом давая русским широкие возможности заниматься этой ситуацией так, как они считают нужным. Он заключил несколько договоров о тушении пожара, но затем их нарушил.

У него были и другие достижения, конечно. Постоянно превознося несуществующую "российскую угрозу", нагнетая панику заявлениями о "российской агрессии" и "российском вторжении" (доказательств в отношении которых не существует), а также проводя бессмысленные военные учения в Восточной Европе, особенно в геополитически бесполезных странах Балтии, Обама сумел лишить НАТО какой-либо остаточной легитимности (которая когда-то, возможно, была), превратив всё это в невесёлую шутку.

Но, пожалуй, наиболее значимой работой Обамы от имени российского народа стало предоставление Дональду Трампу возможности победить на выборах. Он это сделал, бросив все силы на поддержку смехотворно неадекватной и коррумпированной Хиллари Клинтон. Она потратилась вдвое больше, чем Трамп, но, видимо, никакие деньги не смогли купить ей пост президента. В результате непреклонных усилий Обамы в США теперь будет править дружественный России президент, который готов заключать сделки с Россией, но находясь при этом в значительно ослабленной переговорной позиции.

Как я и говорил на протяжении последних десяти лет, уже предрешено, что США будут скатываться с позиции глобального доминирования. Но, конечно, помощь Обамы в подготовке к провалу была полезной, и теперь завершение этой работы будет зависеть от Дональда Трампа. И поскольку вклад Обамы был особенно полезен для России, предлагаю наградить его российским Орденом Дружбы в дополнение к его Нобелевской премии мира.