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mfd.ruНовостиФинансовые новости23 декабря 2016 г.Продажи новых домов в США в ноябре выросли на 5...
вчера 18:15

Продажи новых домов в США в ноябре выросли на 5.2% (расширенное сообщение)

Москва, 23 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, продажи новых односемейных домов в США в ноябре выросли на 5.2% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 592 тыс. домов в годовом исчислении.

В октябре продажи новых домов составили 563 тыс. в годовом исчислении.

Аналитики прогнозировали, что в ноябре число проданных новых домов вырастет до 575 тыс. в годовом исчислении.

По сравнению с ноябрём 2015 года продажи новых домов увеличились на 16.5%.

В целом, в прошлом месяце была продана 41 тыс. новых домов против 45 тыс. в октябре и 44 тыс. в сентябре. Наибольшим спросом покупателей пользовались дома стоимостью от 200 тыс. до 299.9 тыс. долл (продано 14 тыс. домов), от 300 тыс. до 399.9 тыс. долл (продано 10 тыс. домов), от 150 тыс. до 199.9 тыс. долл (продано 5 тыс. домов), от 400 тыс. до 499.9 тыс. долл (продано 5 тыс. домов) и от 500 тыс. до 749.9 тыс. долл (продано 5 тыс. домов).

Медианная цена проданного дома (median price) составила 305.4 тыс. долл против 302.7 тыс. в октябре и 319.8 тыс. в сентябре.

Средневзвешенная цена проданного дома (average price) составила 359.9 тыс. долл против 354.7 тыс. в октябре и 370.6 тыс. в сентябре.

Запасы предназначенных для продажи домов на конец ноября составили 250 тыс. единиц против 246 тыс. в октябре и 240 тыс. в сентябре.

При текущем уровне цен и темпах продаж имеющиеся запасы новых односемейных домов могут быть реализованы за 5.1 месяца против 5.2 в октябре и 5.0 в сентябре.

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