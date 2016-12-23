Главные темы дня на рынках Европы: штрафные санкции Минюста США в адрес крупнейших европейских банков

Москва, 23 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Европейские фондовые индексы в пятницу во второй половине дня двигаются с незначительным изменением котировок в преддверии рождественских выходных. В поле зрения инвесторов оказались акции банковского сектора на фоне сообщений о штрафных санкциях, наложенных Министерством юстиции США в связи с обвинением банков в мошеннической торговле ипотечными деривативами в период до наступления финансового кризиса 2008 - 2009 г.г.

К 14:30 мск общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 подорожал на 0.1% по сравнению с уровнем вчерашнего закрытия. Британский индекс FTSE-100 к текущему моменту подешевел на 0.1%, германский DAX и французский CAC-40 прибавили порядка 0.1%.

Акции германского Deutsche Bank подорожали на 2.4% после сообщений об урегулировании иска со стороны Минюста США, в рамках которого банк согласился выплатить штрафы в объёме 3.1 млрд долл за торговлю "токсичными" ценными бумагами, а также перечислить пострадавшим клиентам 4.1 млрд долл в течение пяти для урегулирования их претензий. Первоначально Минюст США озвучивал цифру штрафов в 14 млрд долл, таким образом сумма уменьшена почти вдвое, что вызвало позитивную реакцию рынков.

Кроме того, швейцарский банк Credit Suisse согласился выплатить Минюсту США штраф в размере 2.48 млрд долл по аналогичным обвинениям. Также банк израсходует 2.8 млрд долл в течение пяти лет для компенсации ущерба потребителям. "Credit Suisse зафиксирует доналоговые списания в размере около 2 млрд долл в дополнение к существующим на эти случаи резервам. Сумма будет вычтена из финансовых результатов за IV квартал 2016 года", - говорится в официальном сообщении банка. Акции Credit Suisse подешевели на 0.9%.

Накануне Минюст США подал иск в адрес британского банка Barclays, обвинив его в создании мошеннической схемы в период с 2005 по 2007 г.г. с целью продажи ценных бумаг, обеспеченных проблемными ипотечными кредитами. Банк отверг обвинения Минюста, заявив, что они "оторваны от реальности". Акции Barclays подешевели на 1%.

Акции другого британского банка Royal Bank of Scotland выросли на 0.6%, поскольку Минюст США пока обошёл его своим вниманием. Между тем эксперты полагают, что вскоре в адрес RBS может быть выдвинута претензия от американских властей на сумму 12 млрд долл по таким же обвинениям, которые были предъявлены другим европейским банкам.

Индекс итальянского банковского сектора в начале торгов вырос на 1.7% после вчерашнего решения властей Италии создать фонд для спасения проблемных банков, в актив которого будет направленно 20 млрд евро. Предполагается, что существенная часть этих средств будет израсходована на рекапитализацию третьего по величине в Италии банка Monte dei Paschi di Siena (BMPS). Ранее сообщалось, что крупнейшие акционеры BMPS не поддержали его идею о рекапитализации на сумму 5 млрд евро с использованием частных средств и не выразили желания приобретать новые акции BMPS в рамках допэмиссии. Руководство BMPS рассчитывало, что катарский суверенный фонд инвестирует в банк порядка 1 млрд евро, но в итоге эта сделка сорвалась.

Среди важных макроэкономических данных, опубликованных в пятницу, - финальный отчёт по динамике ВВП Великобритании за III квартал. Цифры по темпам роста ВВП в июле-сентябре по сравнению с предыдущим кварталом были пересмотрены до 0.6% с 0.5%, объявленных в предварительном отчёте. Однако эти данные не оказали существенного влияния на динамику британского фунта, торгующегося в паре с долларом США на многолетних минимумах, ранее зафиксированных в начале октября (1.2245 - 1.2300).

Подготовлено с использованием материалов CNBC.