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mfd.ruНовостиФинансовые новости22 декабря 2016 г.ЦБ отозвал лицензию у "Межрегионального клиринг...
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ЦБ отозвал лицензию у "Межрегионального клирингового банка"
Эмитенты:   Центробанк РФ

Москва, 22 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Банк России с 22 декабря 2016 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации коммерческий банк "Межрегиональный клиринговый банк" (Общество с ограниченной ответственностью). Об этом говорится в пресс-релизе ЦБ.

"Решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона "O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, и применением мер, предусмотренных Федеральным законом "O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков", - говорится в пресс-релизе.

КБ "МКБ" (ООО) является участником системы страхования вкладов. По словам АСВ, страховое возмещение вкладчикам будет выплачено в размере 100% суммы всех счетов или вкладов, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1.4 млн рублей в совокупности. Сумма, не компенсированная страховкой, будет погашаться в ходе ликвидации банка в составе требований кредиторов первой очереди (для счетов ИП, открытых для осуществления предпринимательской деятельности, - в составе третьей очереди). По вкладам или счетам в иностранной валюте страховка будет рассчитываться в рублях по курсу ЦБ на 21 декабря 2016 года.

До 12 января 2016 года агентство опубликует в местной прессе и разместит на своем сайте объявления о месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате возмещения по вкладам. Расчеты с вкладчиками будут проведены через банки-агенты, которые будут отобраны на конкурсной основе не позднее 28 декабря 2016 года.

Заявления о выплате страхового возмещения могут подаваться вкладчиками в течение всего периода ликвидации банка.

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