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mfd.ruНовостиФинансовые новости21 декабря 2016 г.Аналитики ожидают сокращения коммерческих запас...
вчера 17:20

Аналитики ожидают сокращения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на снижение запасов

Москва, 21 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня в 18:30 мск Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует отчёт с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за неделю, окончившуюся 16 декабря.

Согласно средневзвешенному прогнозу аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, на прошлой неделе коммерческие запасы сырой нефти в США снизились на 2.3 млн барр., запасы бензина выросли на 1.1 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 0.9 млн барр.

По данным института API, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 4.15 млн барр., запасы бензина сократились на 2.0 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 1.55 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing расширились на 0.7 млн барр.

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