Владимир Путин перенес пресс-конференцию из-за церемонии прощания с убитым послом

Москва, 21 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Владимир Путин перенес пресс-конференцию, запланированную на 22 декабря, из-за церемонии прощания с убитым послом. Об этом говорится в сообщении РИА "Новостей".

"В связи с тем, что в четверг состоится прощание и похороны убитого посла России в Турции Андрея Карлова, президент принял решение не проводить большую ежегодную пресс-конференцию в этот день", — сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Большая пресс-конференция президента состоится 23 декабря, аккредитация журналистов и другие условия проведения пресс-конференции остаются прежними.