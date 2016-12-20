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mfd.ruНовостиФинансовые новости20 декабря 2016 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
20.12.2016 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 20 декабря

Москва, 20 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:30 мск: Протоколы предыдущего заседания Резервного Банка Австралии;

03:30 мск: Заявление Банка Японии по монетарной политике;

03:30 мск: Решение Банка Японии по процентной ставке;

10:00 мск: Индекс цен производителей Германии за ноябрь;

10:00 мск: Торговый баланс Швейцарии за ноябрь;

12:00 мск: Платёжный баланс еврозоны за октябрь;

12:00 мск: Уровень безработицы в Италии за ноябрь;

14:00 мск: Баланс розничных продаж в Великобритании от CBI за декабрь;

16:30 мск: Оптовые продажи в Канаде за октябрь;

17:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Китая за ноябрь.

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