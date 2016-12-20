Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 20 декабря

Москва, 20 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
03:30 мск: Протоколы предыдущего заседания Резервного Банка Австралии;
03:30 мск: Заявление Банка Японии по монетарной политике;
03:30 мск: Решение Банка Японии по процентной ставке;
10:00 мск: Индекс цен производителей Германии за ноябрь;
10:00 мск: Торговый баланс Швейцарии за ноябрь;
12:00 мск: Платёжный баланс еврозоны за октябрь;
12:00 мск: Уровень безработицы в Италии за ноябрь;
14:00 мск: Баланс розничных продаж в Великобритании от CBI за декабрь;
16:30 мск: Оптовые продажи в Канаде за октябрь;
17:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Китая за ноябрь.