ИК Финам: Проход индексом МосБиржи отметки 2090п. может усилить продажи

Американские индексы на прошедшей торговой сессии закрылись вблизи нулевых отметок после роста в начале дня на фоне принятия документа о налоговой реформе.

В среду после поддержки Сената, за законопроект повторно проголосовала палата представителей США и теперь многострадальный документ будет направлен Дональду Трампу, который в свою очередь обещал подписать его до наступления рождественских праздников.

Однако стоит отметить, что налоговая реформа с одной стороны может дать новый импульс к росту американской экономики, с другой снижение налогов подстегнет инфляцию, за показателями которой пристально следит ФРС и в случае ее роста регулятор может начать более агрессивно ужесточать монетарную политику.

Так же не стоит забывать о том, что с момента президентских выборов S&P 500 вырос порядка 27%, а цены 55 акций компаний входящих в его состав практически удвоились. Лидиром в этом долгосрочном "ралли" стала Spectrum Pharmaceuticals +417%.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов прибавили 1,02%, закрывшись на отметке $64,57, чему способствовали заявления министра нефти Кувейта Бахита ар-Рашиди о том, что страны заключившие соглашение по-прежнему будут стремиться к стабилизации баланса мирового рынка энергоносителей и за прошедший месяц ОПЕК+ выполнила условия сделки на 122%.

Так же поддержку ценам на "черное золото" оказали данные от Минэнерго США, где запасы сырой нефти в стране снизились на 6,5 миллиона баррелей, что оказалось лучше ожидания рынка.

В настоящий момент локальной поддержкой Brent выступает отметка $63,5, в свою очередь проход $64,30 дает шансы на продолжение роста в район годовых максимумов.

Индекс Мосбиржи на прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 2102,97п. продемонстрировав снижение на 0,72%. В текущей ситуации основная поддержка расположена на уровне 2100п-2090п. Локальным сопротивлением выступает отметка 2123п. закрепление над которой даст шанс индикатору на восстановление роста.

В настоящий момент локальной поддержкой во фьючерсе на индекс РТС выступает отметка 112500п. и основной 112000п. Для возврата к росту инструменту по-прежнему нужно закрепиться над уровнем 113600п.

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии укрепился на 0,14%, закрывшись на отметке 58,71 за один американский доллар, на фоне размещения Минфином двух выпусков облигаций федерального займа, спрос на которые превысил предложение более чем в два раза.

Несмотря на растущие котировки нефти в район годовых максимумов волатильность в рубле составляла чуть больше 15 копеек, не говоря уже о каком-либо серьезном его укреплении. В текущей ситуации ближайшим сопротивлением по-прежнему является отметка 59, основной поддержкой все так же выступает 58,40.

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