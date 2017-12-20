ГК "Forex Club" : Два фактора для роста рубля

USD/RUB заперта в узком диапазоне. На нее не действует ни сила доллара США в связи с утверждением налоговой реформы Сенатом, ни попытки нефти укрепиться.

Скорее всего, пара в течение ближайших дней будет держаться в узких границах 58,50 – 58,90. Пробой нижней границы не исключен, но только при условии двух факторов. Во-первых, доллар попадет под давление в связи с проблемами на дальнейшем пути налоговой реформы. Не исключено, что инвесторы просто начнут продавать американскую валюту уже на свершившемся факте финального голосования: «покупай на слухах – продавай на фактах».

Во-вторых, динамика нефти. Brent вновь начала расти, но умеренными темпами. Однако есть все шансы увидеть повторное движение к 65,00 долл./барр. с возможными попытками пробить уровень.

В таких условиях USD/RUB может попытаться добраться до 58,20, а далее – к 58,00.

Алена Афанасьева, старший аналитик

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