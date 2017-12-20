Dukascopy Bank SA: дальнейшую динамику курса рубля определит еженедельная статистика Минэнерго США

Второй день подряд индекс ММВБ находится под давлением падающих котировок акций РусГидро (-5%). По итогам первой половины сегодняшней торговой сессии индикатор консолидируется вблизи отметки 2100 пунктов. В свою очередь, индекс РТС снижается четвертый день подряд, даже несмотря на укрепление рубля. Дополнительное давление на индексы оказывают снижающиеся акции европейских компаний. Российская валюта сегодня, напротив, растет как против доллара, так и против евро на фоне дорожающих нефтяных контактов.

Во второй половине дня Минэнерго США опубликует еженедельную статистику по нефтяным запасам. На курсе рубля негативно скажется как информация о том, что запасы снизились меньше, чем на 3,5 млн баррелей, так и сообщение о том, что добыча в США вновь обновила многолетние максимумы.

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