Открытие Брокер: Негативные корпоративные новости не позволяют рынку торговаться в плюсе

К 15:15 (мск) индекс Мосбиржи снижался на 0,38% до 2110,19 п., а РТС корректировался на 0,13% до 1133,16 п. К середине дня на российском рынке преобладали продажи, хотя утро начиналось в слабом плюсе. Особенно негативные настроения сохраняются в секторе электроэнергетики, где бумаги «Русгидро» (-4,16%) продолжают снижаться после объявления о возможной дополнительной эмиссии. Впрочем, стоит уже задуматься о том, чтобы рассмотреть возможность вложений в бумагу на долгосрочной основе. Менеджмент не только говорил о дополнительной эмиссии в рамках «Дня инвестора», но и о планах сокращения расходов и повышения прибыли. Вместе с «Русгидро» падают и другие бумаги сектора: «Россети» (-4,66%), ОГК-2 (-2,28%), ТГК-1 (-2,2%), «Интер РАО» (-1,12%). Активно снижаются и бумаги ВТБ (-4,03%). Акции «Аэрофлота» (-2,05) также остаются под давлением, поскольку инвесторы закладывают существенное снижение дивидендов по итогам 2017 года. Из растущих историй можно выделить бумаги «Системы» (+1,08%), «АЛРОСА» ((+0,98%), «М.Видео» (+0,93%). Руководство «АЛРОСА» планирует вернуться к вопросу разработки плана восстановления добычи на руднике «Мир» в III квартале 2018 года.

Рубль пытался укрепляться против основных конкурентов. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3740 рублей. Министр финансов А. Силуанов заявил, что ВЭБ в рамках конвертации средств ФНБ будет продавать валюту на рынке постепенно, чтобы не оказать существенного влияния на курс. Планируется, что ВЭБ продаст около $6,25 млрд валютных средств. Ранее первый заместителя председателя банка Н. Цехомский говорил о возможной продаже валюты уже в декабре. Собственно говоря, операция эта будет проходить вместе с покупками валюты Минфином через ЦБ РФ, что уравновесит влияние двух факторов. В среду рубль также поддерживают аукционы ОФЗ. На первом из них Минфин предложил инвесторам ОФЗ-ПД выпуска 26222 с погашением 16 октября 2024 года в объёме 25 млрд рублей. Спрос составил 77,842 млрд рублей, а средневзвешенная доходность – 7,35%. В 2018 году правительство планирует осуществить новые заимствования лишь на 817 млрд рублей, а с учётом погашений – на 1448 млрд рублей. Объём заимствований в валюте будет на уровне $7 млрд. К 15:15 (мск) USD/RUB – 58,657 (-0,18%), EUR/RUB – 69,435 (-0,19%).

МВФ снизил прогноз роста экономики Великобритании в 2017 году до 1,6% с прежних 1,7%, а в 2018 году до 1,5%. В фонде отмечают рост неопределённости в связи с решением выйти из Евросоюза. В целом на европейских площадках предпочитали продавать. Ожидания по налоговой реформе уже отыграны, многие участники «ралли» могут начать фиксировать прибыль. Из статистики можно отметить, что цены производителей Германии замедлили рост в ноябре до 2,5% с октябрьских 2,7%. К 15:15 (мск) DAX – 13192,58 п. (-0,18%), CAC 40 – 5374,21 п. (-0,16%), FTSE 100 – 7545,7 п. (+0,02%).

Нефть продолжила вяло отыгрывать очередное снижение запасов в США. По данным API, на прошлой неделе коммерческие запасы нефти упали на 5,2 млн бар. Кроме того, Норвегия сообщает, что в ноябре произошло снижение добычи «чёрного золота». По данным нефтяного директората, объёмы оказались на 9% ниже запланированных. К 15:15 (мск) Brent – $63,87 (+0,11%), WTI – $57,77 (+0,36%), золото – $1268,7 (+0,36%), медь – $6995,29 (+0,68%), никель – $11955 (+1,70%).

Фьючерс на индекс доллара незначительно подрастал до 93,08. NZD, CAD, AUD укреплялись от 0,1% до 0,25% против валюты США. К 15:15 (мск) EUR/USD – $1,184 (+0,01%), GBP/USD – $1,34 (+0,1%), USD/JPY – 113,16 (+0,25%).

Вечером состоится выступление Д. Трампа, который, вероятно, объявит о принятии налоговой реформы. Рынки, как известно, живут ожиданиями. Ожидания преимуществ от налоговой реформы уже были во многом отыграны рынками. Поэтому дальнейшее повышение американского рынка остаётся под вопросом, так как теперь эти ожидания необходимо подтверждать. Фьючерс на S&P 500 подрастал на 0,3%. У российского рынка свои заботы: дополнительные эмиссии, дивидендные отсечки, корпоративные конфликты, перемены в формировании тарифов и налогообложения. Все это пока не внушает оптимизма. Поэтому доминирование продавцов сохраняется. Да и основная игра ведётся на всё ещё более доходном облигационном рынке.

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