Альпари: Нефть и рубль готовятся к праздникам

Сегодня днем российский рубль слегка укрепляется в парах с иностранными валютами в противовес вчерашнему движению. Доллар США стоит 58,66 руб. (-0,17%). Евро торгуется по 69,43 руб. (-0,2%). Официальные курсы ЦБ РФ на завтра, 21 декабря, составляют 58,71 руб. за американскую валюту и 69,50 руб. за евро. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 10 и 33 копейки соответственно.

Сектор нефти продолжает балансировать без существенных изменений. Баррель Brent в середине дня стоит $63,85 (+0,08%). Вчерашний отчет от Американского института нефти рынок уже учел в котировках, осталось только увидеть подтверждение ему в официальных данных Минэнерго США. Они выйдут сегодня вечером и, вероятно, покажут снижение запасов черного золота в среднем на 3 млн баррелей к 15 декабря с одновременным ростом запасов бензина.

После этого отчета, вполне возможно, сектор нефти перейдет к боковым торгам до католического Рождества и Нового года.

Доллар США не предпринимает сегодня серьезных попыток пробиться сквозь границы диапазона 58,70-58,85 руб. Пока бакс не вернется выше 57,05-57,15 руб., разговоры о перспективах роста бессмысленны. Пара евро/рубль продолжит движение в границах 69,30-69,55 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик

������ ���������