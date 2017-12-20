Альпари: Индекс МосБиржи проведет среду в диапазоне 2105-2135 пунктов

Российский рынок акций открылся в среду неоднородно. К настоящему времени ключевые бенчмарки не демонстрируют единой динамики. Список аутсайдеров возглавляют акции «М.Видео» и финансового гиганта «ВТБ». Относительно спокойно чувствуют себя бумаги банка «Санкт-Петербург» и Московской биржи.

Внешний фон к текущей сессии сложился умеренным. Американские рынки завершили предыдущие торги небольшими продажами, поскольку инвесторы пристально следили за развитием событий по законопроекту налоговой реформы. Фьючерс на индекс S&P на премаркете поднимается. Баррель североморского сырья Brent торгуется по $63,94 (+0,2%). Вчерашний отчет API в целом подтвердил сложившуюся ранее ситуацию с запасами нефти и нефтепродуктов, потому если вечерний релиз от Минэнерго США сегодня не преподнесет сюрпризов, сырьевая площадка останется в равновесии.

Пара евро/доллар утром находилась в неустойчивом положении. Основные торги идут около отметки 1,1840.

Российский рубль с утра слегка дорожал в парах с иностранными валютами. Доллар США торгуется по 58,72 руб. (-0,06%). Налоговый период поддерживает позиции «россиянина», но рынок смотрится не слишком активным. Вероятный коридор торгов по доллару на сегодня составляет 58,65-59,15 руб., по евро - 69,35-69,85 руб.

Индекс МосБиржи сегодня имеет шансы остаться под продажами. Вероятный диапазон движения на среду в рублевом индикаторе находится в границах 2105-2135 пунктов.

По информации из деловых кругов, продление антироссийских санкций Евросоюза на очередные шесть месяцев демонстрирует слабость политики Брюсселя и Берлина. Данная линия разрушает позиции для дальнейшего взаимодействия с Москвой по всему спектру проблем: от ситуации с Украиной до поставок энергоносителей, что нанесёт экономике ЕС в ближайшие два года ущерб в размере $120-150 млрд.

Новая десятилетняя программа перевооружения российской армии, запланированная в объёме 19 трлн. руб., на самом деле будет гораздо масштабнее. Она будет финансироваться, в том числе, из внебюджетных фондов президента и правительства, будет включать в себя инновационную космическую и подводную составляющие, для которых уже достигнуты необходимые уровни технологических заделов.

В среду заседания советов директоров проведут «ГАЗ», «Роснефть», «Магнит» и «МОЭСК». Внеочередное общее собрание акционеров организует «Абрау-Дюрсо». В США будут опубликованы данные Американского института нефти по изменениям коммерческих запасов черного золота за неделю. Вечером 20 декабря выйдут данные Минэнерго США об изменении коммерческих запасов нефти. С речью выступит глава Банка Англии Марк Карни. В Штатах выйдут данные по продажам на вторичном рынке жилья.

Александр Разуваев, директор аналитического департамента

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