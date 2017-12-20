ГК Forex Club: НЕФТЬ: данные по запасам из США поддержат цены

Цены на нефть основных эталонных сортов продолжают торговаться без существенных изменений с открытия недели по мере того, как участники рынка ждут данных по запасам из США.

По данным Libertex, фьючерсы на Brent со сроком экспирации в феврале на бирже ICE в Лондоне 20 декабря в 11:00 по московскому времени торговались на уровне 63,57 доллара за баррель, что на 0,5% выше закрытия предыдущей недели. Американский эталон WTI находился в районе 57,79 доллара за баррель, прибавив 0,8%.

Американский институт нефти (API) вчера 19 декабря в рамках своей выборки, по итогам прошлой недели, зафиксировал рост запасов на 5,2 миллиона баррелей в сутки. Эти данные будут использованы Агентством энергетической информации (EIA) в своем национальном отчете сегодня.

Данные от API сигналят о том, что коммерческие запасы в США продолжат снижаться. Есть очень высокая вероятность, что прогнозы по их сокращению реализуются. Если при этом не будет зафиксировано роста добычи, как это было на прошлой неделе, то цены могут неплохо подрасти, так как в моменте находятся на относительно низких ценовых уровнях.

Стоит также принять во внимание, что на рынке постепенно снижается активность, как это часто бывает перед рождественскими каникулами. Полагаю, что при любых раскладах Brent продолжит колебания в диапазоне 62-67 долларов за баррель до конца года.

Валерий Полховский, аналитик

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