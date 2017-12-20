Банк "Глобэкс": рубль имеет больше шансов на укрепление

Российский рынок откроется нейтрально из-за несущественного подъема азиатских фондовых индексов на 0,2% и фьючерсов на американские аналоги на 0,2%. Таким образом, коррекция вниз вчера сменилась подъемом в среду, благодаря одобрению Палатой представителей Конгресса США финального варианта налоговой реформы Трампа. Теперь дело за Сенатом, а далее за Президентом, поэтому в ожидании позитивного исхода рынки будут играть в рост.

Спред между ставкой Моспрайм и валютным свопом продолжает расширяться, что говорит о локальном спросе на доллары. Однако рублю оказывает поддержку приближение налогового периода, к которому готовятся экспортеры. Плюс прогноз от API показал снижение запасов сырой нефти на 5,2 млн барр и 2,85 млн барр дистиллятов при росте в 2 млн барр запасов бензина, что скорее играет в пользу роста цены на нефть, поэтому у рубля больше шансов на укрепление.

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