Альпари: Валютная пара EUR/USD: рикошет ожидается от 1,1866

Во вторник, 19 декабря, пара евро/доллар закрылась ростом. Евро подорожал против американской валюты до 1,1849 в преддверии окончательного голосования по законопроекту налоговой реформы США. В условиях низкой предпраздничной активности покупатели/продавцы могут перемещать цену на большие расстояния.

В нижней палате Конгресса США проголосовали за принятие налоговой реформы. На голосовании 227 человек поддержали реформу, а 203 выступили против. Сегодня вечером законопроект вынесут на голосование в Сенате, а потом он попадет на стол Дональду Трампу.

Вчерашние ожидания с укреплением евро полностью оправдались. Не удалось только воспользоваться рыночной ситуацией и выгодно войти в рынок. Цена без отката ушла к уровню 1,1819. На американской сессии сессионное ралли продолжилось. Покупатели протестировали 1,1830, а ближе к закрытию американской сессии подняли цену до 1,1849.

На момент написания обзора евро стоит 1,1846. На американской сессии ожидаю увидеть тест трендовой линии от максимума 1,1961. Возможен ценовой скачок до 1,1871. Жду рикошет цены в 1,1839, потом в 1,1812.

В 12:00 мск еврозона заявит об изменении сальдо платежного баланса за октябрь.

В 14:00 мск Великобритания представит индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников за декабрь.

В 16:00 мск запланировано выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдмана.

В 16:15 мск с речью выступит глава Банка Англии Марк Карни.

В 16:30 мск Канада отчитается об изменении объема оптовых продаж за октябрь.

В 17:00 мск в Швейцарии выйдет ежеквартальный отчет по инфляции от НБШ

В 18:00 мск США заявят об изменении объема продаж жилья на вторичном рынке за ноябрь.

В 18:30 мск США отчитаются по изменению запасов нефти по данным Министерства энергетики.

Владислав Антонов, аналитик

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