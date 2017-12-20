ИК ЛМС: Российский рынок откроется в пределах 0,1%

Российский рынок откроется в пределах 0,1% Американские индексы во вторник снизились, несмотря на то, что Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о налоговой реформе.

После закрытия рынка стало известно, что из-за технических изменений придется проводить повторное голосование. S&P потерял 0,32%, Dow Jones уменьшился на 0,15%, высокотехнологический индекс NASDAQ снизился на 0,44%. Сегодня фьючерсы на американские индексы растут: S&P поднялся на 0,24%, Dow Jones - на 0,21%, NASDAQ потерял 0,24%.

Цены на нефть во вторник выросли. Brent подорожала на 0,62% до $63.8, WTI опустилась на 0,52% до $57.46. Сегодня цены на нефть продолжают рост в ожидании дальнейшего сокращения запасов топлива в США, а также из-за по-прежнему неработающего трубопровода в Северном море. Brent поднялась на 0,19% до $63.52, а WTI – на 0,31% до $57.74. Цены на базовые металлы сегодня двигаются разнонаправлено: алюминий потерял 0,33%, медь снизилась на 0,22%, никель поднялся на 0,38%. Азиатские рынки сегодня не демонстрируют единой динамики. Nikkei225 снизился на 0,13%, KOSPI опустился на 0,14%, австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,06%, китайские индексы снижаются: Hang Seng опустился на 0,08%, китайский Shanghai Composite - на 0,33%.

Сегодня в США опубликуют данные о продажах домов на вторичном рынке в ноябре, а также еженедельный доклад о коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране. Начнется двухдневное заседание Банка Японии, по итогам которого будет объявлен ориентир денежной базы на ближайшее время. В России сегодня ГАЗ, Магнит, Роснефть, МОЭСКпроведут заседание совета директоров. Абрау-Дюрсо проведет внеочередное общее собрание акционеров Мы ждем нейтрального открытия российского рынка в пределах 0,1%

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