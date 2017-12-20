ИФК «Солид»: Индекс РТС недооценён по отношению к стоимости нефти

Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается умеренно позитивным. Котировки февральских фьючерсов на нефть марки Brent колеблются в районе отметки в $63,9 за баррель, прибавляя после публикации данных отраслевой статистики Американского института нефти (API), указавшей на продолжающееся сокращение запасов «черного золота» в США.

Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром слегка прибавляют. Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Премаркет европейской сессии сигнализирует о небольшом повышении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем в районе 2120 пунктов по индексу МосБиржи, предполагая увидеть попытку этого фондового индикатора отыграть часть понесенных днем ранее потерь.

Ведущие европейские фондовые индексы во вторник изменились разнонаправленно при оборотах торгов на 10% ниже среднемесячных. Британский фондовый индекс FTSE 100 прибавил 0,09%, а наибольшее позитивное влияние на него оказало повышение в цене акций табачной компании British American Tobacco (+0,7%) и фармацевтической компании Shire (+3,8%). В составе французского индекса CAC (-0,69%) падением выделились акции нефтегазового гиганта Total (-2,5%). Немецкий DAX (-0,72%) упал на фоне понижения в цене акций RWE (-1,6%), SAP (-1,5%) и Deutsche Bank (-1.7%).

Фондовый рынок США во вторник снизился. Индекс "голубых фишек" Dow Jones просел на 0,15%, а наибольшее отрицательное влияние на него оказало снижение акций Visa (-1,2%), Goldman Sachs (-1,4%) и Apple (-1,1%). Индекс high-tech биржи NASDAQ понизился на 0,44%. Индекс "широкого рынка" S&P500 (-0,32%) тоже упал при оборотах торгов на уровне среднемесячных. При этом понижением в его отраслевом спектре отметился индекс сектора «Real Estate» (-1,9%), в котором снизилось в цене 90% акций.

Рынок акций РФ во вторник понес потери. Индекс МосБиржи опустился на 0,77% при оборотах торгов на 14% ниже среднемесячных, а наибольшее отрицательное влияние на него оказало понижение в цене обыкновенных акций Сбербанка (-1,5%) и Татнефти (-2,3%). Сдержало падение индекса МосБиржи повышение акций Лукойла (+0,2%) и ММК (+1,8%). Подсчитываемый в долларах индекс РТС (-1,16%) снизился сильнее индекса МосБиржи на фоне небольшого ослабления позиций рубля к доллару США. В текущем моменте индекс РТС уже выглядит недооценённым по отношению к стоимости нефти Brent. Соотношение «РТС/Brent» сейчас примерно на 12% ниже двухлетнего среднего этого показателя.

Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий. Среди предстоящих событий, способных оказать влияние на настроение инвесторов, сегодня стоит выделить размещение Минфином РФ на аукционе двух выпусков ОФЗ, спрос на которые проявит степень интереса нерезидентов и «кэрри-трейдеров» к рублевым активам в новых условиях после снижения Банком России ключевой ставки и повышения базовой ставки ФРС США.

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