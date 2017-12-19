ГК "Forex Club" : Индекс МосБиржи будет двигаться в диапазоне

Во вторник российские индексы остаются под давлением. Индекс МосБиржи теряет 0,55%. РТС падает на 0,69%. В лидерах роста Система (4,11%), ММК (1,54%) и Мечел (1,39%).

В аутсайдерах оказались РусГидро (-4,66%), Россети (-2,68%) и М.Видео (-2,63%).

Поводов для внушительного роста у индекса МосБиржи, по сути, нет. Факторами негативными по–прежнему выступают рубль и нефть. Российская валюта находится на достаточно высоких уровнях к доллару, отчасти и под влиянием приближения пика налоговых выплат, когда традиционно растет спрос на рублевую ликвидность. Нефть не демонстрирует признаков уверенного роста. Котировки Brentконсолидируются чуть ниже сопротивления 63,30.

Brent не находит поводов пройти сопротивление 63,30. С одной стороны, в поддержку выступает закрытие на ремонт трубопровода Forties. Кроме того, позитивно для нефтяных котировок и продление соглашения о сокращении добычи в формате ОПЕК+. С другой стороны, рынок опасается переизбытка предложения энергоносителя за счет активизации сланцевых компаний в США. По прогнозу Минэнерго США в 2018 году средний уровень добычи в Штатах составит 10 млн баррелей. Кроме того, есть риски того, что в скором времени начнется рост коммерческих запасов. Если сегодня и завтра в отчетах API и EIA начнет отражаться эта тенденция, Brent устремится к уровню 62,40.

Скороее всего, в ближайшие дни мы будем наблюдать консолидацию по индексу МосБиржи в пределах ранее установившегося диапазона 2100 – 2160. Активность иностранных инвесторов в преддверии Рождества будет затихать, собственных сил, скорее всего, будет недостаточно, чтобы развить внушительное ралли. Хотя если законодатели США поддержат налоговые реформы Трампа, доллар может укрепиться, что надавит на рубль и окажет умеренную поддержу российскому бенчмарку.

Ирина Рогова, аналитик

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