Открытие Брокер: Возможное снижение ВВП Китая может негативно сказаться на российских акциях

К 15:30 (мск) индекс Мосбиржи снижался на 0,84% до 2116,71 п., а РТС сбавлял 0,86% до 1137,99 п. Российский рынок начал день спокойно, но к середине сессии ушёл в довольно существенный минус. Однако нельзя говорить, что продажи связаны с конфликтом «Роснефти» (-0,84%) и АФК «Система» (+4,39%). Частично поводом для снижения является негативный внешний фон, а также опасения того, что Китай может снизить официальную планку ожиданий роста ВВП, что отразится на сырьевых котировках и перспективах поставщиков сырьевых товаров. Соответственно, на российском рынке продают бумаги нефтегазового и металлургического секторов: «Газпром» (-0,23%), «ЛУКОЙЛ» (-0,4%), «Роснефть» (-0,86%), ГМК «Норникель» (-0,81%), НЛМК (-0,59%), «Северсталь» (-0,64%). Также снижаются бумаги Сбербанка (-1,5%), которые были сильно перегреты на ожиданиях и корпоративных прогнозах. «КАМАЗ» (+0,29%) объявил о запуске конвейера по выпуску семейства шестицилиндровых рядных двигателей Р6, которые будут использоваться в новых моделях грузовиков. Кроме того, в лидерах роста и падения отметились: «Соллерс» (+2,27%), ап «Мечел» (+2,06%), Polymetal (+1,38%), ао «Мечел» (+1,38%), а также ОГК-2 (-3,49%), «Русгидро» (-3,41%), «Россети» (-2,46%). Снижение сектора электроэнергетики во многом вызвано со слабым отчётом «Русгидро» накануне, а также планами правительства по изменению принципов формирования тарифов.

Рубль пытался укрепляться на торгах во вторник. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3725 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,93%, недельная снизилась до 7,91%, а месячная – до 7,90%. Вновь стоит говорить о некотором дефиците рублёвой ликвидности в банковской системе. ЦБ РФ провёл во вторник недельный депозитный аукцион с лимитом 2,36 трлн рублей. 259 финансовых организаций приняли участие, разместив 1541,8 млрд рублей. Кроме того, нефть остаётся стабильной, а доллар на глобальном рынке продолжает слабеть. В ближайшее время тенденция может сохраниться, хотя поводов для существенного укрепления рубля нет. Впрочем, налоговый период также обеспечит отечественную валюту поддержкой. К 15:30 (мск) USD/RUB – 58,585 (-0,13%), EUR/RUB – 69,21 (+0,17%).

Настроения в Европе были не столь позитивными. Индекс делового оптимизма IFO Германии составил в декабре 117,2 при ожиданиях 117,5. В ноябре индекс находился на отметке 117,6. Из корпоративных новостей можно отметить взлёт бумаг Dialog Semiconductor PLC на 8,7% на новостях, что Tsinghua Unigroup увеличила свою долю в компании до 9%. И ещё немного цифр. Уровень зарплаты в еврозоне вырос на 1,6% в III квартале. К 15:30 (мск) DAX – 13306,43 п. (-0,04%), CAC 40 – 5417,78 п. (-0,05%), FTSE 100 – 7546,09 п. (+0,12%).

Brent удерживается в районе $63,5 за баррель на фоне продолжающегося ремонта нефтепровода Forties. Учитывая ограничений OPEC+, рынок не получает ежедневно 2,0-2,2 млн бар. нефти. Во вторник также можно говорить о влиянии ожиданий очередного снижения запасов в США. Кроме того, первый вице-президент «Роснефти» Павел Фёдоров заявил о том, что в компании допускают продление соглашения по ограничению добычи за пределы 2018 года. К 15:30 (мск) Brent – $63,64 (+0,36%), WTI – $57,56 (+0,59%), золото – $1268 (+0,20%), медь – $6898,29 (-0,54%), никель – $11750 (-0,68%).

Фьючерс на индекс доллара снижался на 0,1% до 93,13. AUD и NZD укрепляли свои позиции против доллара США в пределах 0,3%. К 15:30 (мск) EUR/USD – $1,181 (+0,27%), GBP/USD – $1,336 (-0,13%), USD/JPY – 112,58 (+0,04%).

Поздно вечером также может состояться голосование по налоговой реформе в США, которую республиканцы хотят подписать у Д. Трампа ещё до Рождества. Соответственно, американский рынок продолжит отыгрывать надежды. Фьючерс на S&P 500 подрастал в пределах 0,1%. Российский рынок живёт своей жизнью и для него более важную роль играют события в КНР. В среду закончится трёхдневная экономическая конференция КПК, по итогам которой могут быть пересмотрены официальные прогнозные цифры. Кроме того, китайские власти могут объявить ещё больший крен в сторону отказа от грязных производств. Однако самым неприятным может быть снижение официальных ожиданий на рост ВВП.

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