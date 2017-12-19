Dukascopy Bank SA: дальнейшую динамику рубля и индекса ММВБ определит отчёт Американского института нефти

К середине торговой сессии вторника индексы ММВБ и РТС потеряли по 0,7% и опустились до отметок 2119,9 и 1139,5 пункта соответственно. Причем поддержку индексу РТС не оказал даже продолжающийся рост курса рубля против доллара до 58,58 руб./долл. Российская валюта растет вслед за ценами на нефть, которые сегодня поднялись на 0,5% до $63,7 за баррель марки Brent. На европейских биржах индексы движутся разнонаправленно в ожидании скорого согласования новых налоговых реформ в США.

До конца дня мы ожидаем консолидации индекса ММВБ вблизи отметки 2115 пунктов. При этом во второй половине дня, на фоне публикации макроэкономической статистики от Росстата за ноябрь, волатильность в паре USD/RUB может возрасти. А выход еженедельного отчёта Американского института нефти, который будет опубликован сегодня ночью, окажет влияние на дальнейшую динамику рубля и индекса ММВБ.

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