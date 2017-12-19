Dukascopy Bank SA: к марту 2018 года ежемесячный показатель роста цен промпроизводителей не превысит 0,5%

Цены производителей промышленных товаров в России в ноябре замедлили рост до 0,9% с 1,2% в октябре, сообщает ПРАЙМ со ссылкой на Росстат. За 11 месяцев рост составил 7%. В течение 2017 года цены промпроизводителей показывали неравномерную динамику. В январе-феврале они росли, в марте-июле - снижались. Затем, после пяти месяцев спада, цены вновь перешли к росту: в августе они поднялись в месячном выражении на 1,5%, в сентябре - на 2,4%, в октябре - на 1,2%.

С 1 января текущего года Росстат перешел на новую версию Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2). В связи с этим введена новая классификация индексов цен промпроизводителей - «добыча полезных ископаемых», «обрабатывающие производства», «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений».

Комментарии Dukascopy Bank SA:

Полагаю, снижение роста цен промпроизводителей является естественным следствием снижения инфляционных ожиданий. По большому счету, такого рода изменения означают возросшую надежду экономии на масштабе. С замедлением роста цен должны начать расти объемы. Впрочем, внутренняя инфляция у промпроизводителей все равно остается чрезвычайно высокой для общего уровня инфляции, так что вполне возможна ситуация, при которой в ценообразование промышленного сектора включится ФАС, как некогда было с телекоммуникационным сектором и целым рядом других секторов. Безусловно, на ценообразование в промышленности влияют и требования по экологии, однако в России они не столь жесткие, как, скажем, в Европе, и ключевым фактором в росте цен их считать достаточно трудно.

Вряд ли ошибусь, если скажу, что текущий тренд продолжится в ближайший квартал в случае стабильных цен на нефть. Не исключено, что к марту ежемесячный показатель роста цен на продукцию составит 0,5% и даже ниже.

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