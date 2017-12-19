Альпари: Индекс МосБиржи проведет торги вторника в диапазоне 2125-2145 пунктов

Российский фондовый рынок во вторник открылся продажами. К настоящему времени основные биржевые индексы отступают на 0,1% в среднем. Список лидеров снижения возглавляют бумаги Московской биржи и компании «Акрон». Кроме того, в поле зрения «медведей» снова попали акции золотодобывающей компании «Алроса». В плюсе остаются акции промышленного холдинга «Мечел» и «Башнефти».

Внешний фон к сегодняшним торгам сложился положительным. Американские рынки завершили предыдущую сессию очередным взрывным ростом. Фьючерс на индекс S&P на премаркете укрепляется. Цены на нефть держатся в зеленой зоне. Баррель Brent стоит $63,49 (+0,13%). У сырья практически нет новостных оснований для движения, но ближе к вечеру внимание сместится на еженедельные данные по запасам черного золота и нефтепродуктов.

Пара евро/доллар утром слегка росла и торговалась около отметки 1,1800. Против «американца» работает сразу несколько факторов: до сих пор не объявлено решение Сената и Палаты представителей по налоговой реформе, и это нервирует рынки капитала. Кроме того, рынок неплохо покупал доллар на ожиданиях и теперь ждет фактов, чтобы продать.

Российский рубль начал торги вторника разнонаправленным движением в парах с иностранными валютами. Доллар США стоит сейчас 58,61 руб. (-0,1%). Пара доллар/рубль вошла в узкий диапазон 58,50-59,25 руб., определенную поддержку российской валюте оказывает очередной налоговый период в России. Пара евро/рубль проторгуется сегодня в границах 69,05-69,75 руб.

Индекс МосБиржи сегодня останется заключенным в рамки 2125-2145 пунктов.

Цены на нефть больше не смогут расти и вернутся к $40 за баррель. Такую оценку заложил ЦБ РФ в макроэкономический прогноз на ближайшие три года. Вместе с тем, мы принципиально не согласны с данной точкой зрения. Из-за сокращения инвестиций в глобальном нефтяном секторе мировые рынки энергоносителей опасаются дефицита сырья. К лету стоимость черного золота вполне может составить $70-$80 за баррель, а курс рубля двигаться в границах 53-55 руб. за «американца». Более значительно рублю, вероятно, не даст укрепиться ЦБ РФ, который неоднократно заявлял о желании довести российские международные резервы до $500 млрд. Если Банк России не будет проводить валютные интервенции, курс рубля может вырасти до 50 руб. за доллар США или даже выше.

Естественно, подъем цен на нефть будет позитивен не только для рубля, но и для акций российских компаний. Среди российских фишек самыми недооцененными остаются «Газпром» и «Сургутнефтегаз». Конечно, «Сургутнефтегаз» стоит рассматривать вместе с денежной позицией в размере $34 млрд и, прежде всего, интересны его привилегированные акции. Хорошая конъюнктура сырьевых рынков позволит ЦБ РФ дальше снижать ключевую ставку до таргета в 6%-7%. Единственным фундаментальным риском России в 2018 году мы видим американские санкции в отношении ОФЗ. Что касается наиболее модной темы уходящего года, то следует отметить, что поведение криптовалют прогнозировать сложно: там нет экономической логики. Конечно, можно заработать, но пузырь может лопнуть в любой момент. Мы рекомендуем держаться от данной истории подальше.

Во вторник, 19 декабря, заседание совета директоров проведет «Газпром» и «Трансконтейнер». Реестр акционеров для участия в ВОСА закроет «Аптечная сеть «36,6». Будет опубликован протокол заседания Резервного банка Австралии (РБА). Во второй половине дня в России выйдут данные по уровню официальной безработицы за ноябрь. Германия опубликует индекс делового климата. США представят число выданных разрешений на строительство.

Александр Разуваев, директор аналитического департамента

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