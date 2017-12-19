Альпари: Валютная пара EUR/USD: цена консолидируется вблизи балансовой линии

В понедельник, 18 декабря, торги по паре евро/доллар закрылись повышением. Цена поднималась на американской сессии до отметки 1,1834. К закрытию дня евро подешевел к доллару до 1,1776. Его ослаблению способствовал рост доходности 10-летних облигаций.

Цена скорректировалась и опять торгуется около линии баланса. Рынок на часовом периоде сбалансирован и готов откинуть цену в любую сторону. Учитывая, что все кроссы по евро находятся в плюсе, а доллар США на торгах Азии торгуется в минусе, то стоит ожидать повышения котировок по евро. Текущая ситуация схожа со вчерашним днем. По прогнозу рост пары ожидается после возвращения цены к уровню 1,1780.

Экономический календарь был пустой, поэтому была неясна активность покупателей на европейской сессии. Есть мнение, что кто-то через новостные ленты раскачивает рынок в преддверии принятия законопроекта по налогам в США. Голосование запланировано на 19 декабря.

В 12:00 мск Германия представит индекс делового климата от IFO, индикатор текущих условий от IFO, и индекс ожиданий от IFO за декабрь.

В 13:00 мск еврозона заявит об изменении уровня заработной платы за третий квартал.

В 16:30 США отчитается по объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов за ноябрь, а также заявит об изменении сальдо платежного баланса за третий квартал.

В 18:30 мск в Австралии выйдет индекс ведущих экономических индикаторов от Conference Board

Владислав Антонов, аналитик

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