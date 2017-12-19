ГК Forex Club: НЕФТЬ: рынок в режиме ожидания данных по запасам из США

Цены на нефть основных эталонных сортов торгуются без изменений с открытия недели по мере того, как участники рынка ждут данных по коммерческим запасам нефти, нефтепродуктов, а также по объемам добычи из США.

По данным Libertex, фьючерсы на Brent со сроком экспирации в феврале на бирже ICE в Лондоне 19 декабря в 9:30 по московскому времени торговались на уровне 62,96 доллара за баррель, что на 0,4% ниже закрытия предыдущей недели. Американский эталон WTI находился в районе 57,36 доллара за баррель, прибавив 0,03%.

Агентство энергетической информации (EIA) опубликует данные по коммерческим запасам нефти, нефтепродуктов и объемам добычи в среду в 18:30 по московскому времени. Согласно опросам информационного агентства Bloomberg, участники рынка ожидают падения запасов нефти на 3 миллиона баррелей.

Запасы в США снижались уже пять недель подряд. Это абсолютно логично, так как американская нефтепереработка восстанавливает запасы нефтепродуктов, снизившиеся после простоя мощностей из-за урагана Харви. Полагаю, что эти данные вряд ли сейчас способны двигать рынок, если только не сильно удивят.

В центре внимания будет динамика добычи. По итогам прошлой недели, она возросла на 70 тысяч баррелей. Это очень много для такого короткого периода времени. Поэтому было бы неплохо убедиться, что это был разовый всплеск, а не начало некой новой тенденции.

Учитывая это, а также приближение рождественских каникул, активность торгов сейчас достаточно низкая. Если отчет от EIA удивит не сильно, то Brent продолжит колебания в области 60-65 долларов за баррель до конца года. На первую половину 2018 фундаментально обоснованным коридором колебаний по-прежнему вижу область 60-70 долларов за баррель.

Валерий Полховский, аналитик

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