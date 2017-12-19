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mfd.ruАналитикаКомментарии19 декабря 2017 г.Банк "Глобэкс": рубль укрепится
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11:00

Банк "Глобэкс": рубль укрепится

Российский рынок откроется несущественным подъемом благодаря росту азиатских фондовых индексов на 0,5% - 0,8%. Однако давление на рынок окажет укрепление рубля, которое сделают экспортеры перед началом налогового периода. Нефтяные котировки будут слабо торговаться в ожидании публикации прогноза от API по запасам сырой нефти, которое выйдет поздно вечером во вторник.

В последние 2-3и дня мировые фондовые рынки растут на 1% - 2% в ожидании одобрения Конгрессом США финального законопроекта налоговой реформы Трампа. Цепная реакция роста распространяется от Азии до Америки. Не исключено, что по факту инвесторы могут зафиксировать прибыль от роста акций.

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