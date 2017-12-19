ИК ЛМС: Российский рынок откроется ростом на 0,1%

Российский рынок откроется ростом на 0,1% Американские индексы во вторник выросли до новых рекордов на новостях о том, что документ о налоговой реформе может быть подписан до рождественских праздников. S&P поднялся на 0,54%, Dow Jones прибавил 0,54%, высокотехнологический индекс NASDAQ вырос на 0,84%, превысив впервые отметку в 7000 пунктов. Сегодня фьючерсы на американские индексы слабо растут: S&P поднялся на 0,2%, Dow Jones – на 0,10%, NASDAQ – на 0,04%.

Цены на нефть во вторник не показали единой динамики. Brent подорожала на 0,28% до $63.41, WTI опустилась на 0,24% до $57.16. Сегодня цены на нефть слабо растут в ожидании данных о запасах топлива в США. Brent поднялась на 0,14%, до $63.00, а WTI - на 0,28%, ее цена составляет $57.32. Цены на базовые металлы сегодня снижаются: алюминий теряет 0,19%, медь - 0,43%, никель - 0,85%. Азиатские фондовые индексы преимущественно растут на оптимизме по поводу скорого вступления в силу налоговой реформы США. Nikkei225 потерял 0,1%, KOSPI опустился на 0,2%, австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,6%, китайские индексы растут:

Hang Seng подорожал на 0,9%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%.

Сегодня в США опубликуют баланс счета текущих операций за третий квартал, а также данные о строительстве домов в ноябре. Палата представителей Конгресса США планирует одобрить законопроект о налоговой реформе. Германский исследовательский институт IFO опубликует индекс доверия бизнесменов к экономике страны в декабре. В России сегодня Газпром, Трансконтейнер, Химпром проведут заседание совета директоров.

Аптечная сеть 36,6 закроет реестр на участие во внеочередном общем собрании акционеров. ММК закроет реестр на получение дивидендов за 9 мес. 2017 года.

Мы ждем нейтрального открытия российского рынка с ростом на 0,1% на фоне роста цен на нефть и оптимизма на мировых площадках

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