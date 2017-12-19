Открытие Брокер: Высказывания Дональда Трампа в отношении РФ могут негативно повлиять на старт торгов

По итогам торгов 18 декабря индекс Мосбиржи снизился на 0,44% до 2134,58 п., а РТС скорректировался на 0,03% до 1147,91 п. Отечественный рынок начал новую неделю вполне позитивно, реагируя на внешний фон, но затем новости из корпоративного сектора вновь испортили настроение. Арбитражный апелляционный суд в Челябинске оставил решение суда первой инстанции по спору «Роснефти» (-1,05%) и АФК «Система» (-12,62%) без изменения, жалобу без удовлетворения. Таким образом, иск на сумму 136,27 млрд рублей становится все более реальным, а на рынке вовсе не сомневаются в окончательном исходе дела. Более того, арест активов может привести к тому, что у компании появится кассовый разрыв и «Система» не только не сможет самостоятельно расплатиться с требованиями по иску, но также обслуживать свой текущий долг. Вполне вероятно, что активы «Системы» будут распродаваться по ускоренной схеме, а это значит по далеко не лучшим ценам. Кроме того, на цену реализации может повлиять тот факт, что в подобных условиях сложно будет ждать участия иностранных денег. «Роснефть» также стала объектом ряда новостей, связанных с расширением сотрудничества с Кубой и Венесуэлой, но финансовое состояние данных стран вряд ли можно назвать сильным, чтобы эти новости воспринимались оптимистично. Бумаги металлургов реагировали на слухи о том, что китайские власти могут понизить целевой уровень роста ВВП страны до 6,0% с 6,5%, что, естественно, предполагает более низкие объёмы потребления стальной продукции: ММК (-3,47%), НЛМК (-0,11%), «Северсталь» (-1,09%). «Русгидро» (-3,41%) сообщила о сокращении прибыли по МСФО в январе-сентябре на 18% до 30,8 млрд рублей. Выручка упала на 7% до 248,604 млрд рублей. Кроме того, в лидерах роста и падения также отметились: «Татнефть» (+3,17%), «Дикси» (+2,19%), Polymetal (+0,96%), «Мосэнерго» (+0,85%), а также «Мечел» (-4,64%), «Мостотрест» (-4,15%), ТМК (-3,54%), «МРСК Центра» (-2,61%).

Рубль укреплялся против доллара. В дневные часы ему помогала нефть, которая пыталась возобновить рост. Однако сила рубля основывалась, прежде всего, на слабости самого доллара на глобальном рынке. Фьючерс на индекс доллара терял более 0,3%. Стоит также отметить влияние приближающегося налогового периода и некоторую напряжённость на рынке межбанковского кредитования. В остальном, в конце декабря у рубля мало поводов для укрепления, если, конечно, «чёрное золото» не возобновит рост. В конце года существенно повышается спрос населения на валюту, а также международные инвесторы могут фиксировать прибыль по рублёвым инструментам. В любом случае, сокращение разрыва в ставках ФРС и ЦБ РФ ещё на 75 базисных пунктов в декабре не добавляет привлекательности стратегии Carry trade. Кроме того, политика США продолжит оставаться источником рисков для российского финансового рынка. Президент США Д. Трамп назвал РФ ревизионистским государством, ведущим информационные войны. К вечеру понедельника доллар слабел на 0,23% до 58,662, а евро дешевел на 0,11% до 69,092.

Принятие налоговой реформы в США не только снизит налоги на бизнес, но и уменьшит их для 143 млн американцев. Повышение налогов ощутят лишь 8,5 млн американских граждан. для бюджета реформа обойдётся в $2 трлн в течение будущего десятилетия. Однако проблемы бюджета, как рассчитывают республиканцы, будут сглаживаться бурным экономическим ростом и репатриацией капитала. В любом случае, проблемы ещё где-то далеко впереди. Оптимизм на рынке столь сильный, что даже индекс «Страха» не смог удержаться от роста на 1,17% до 9,53 п. Основные покупки происходили в секторах финансов, энергетики и базовых материалов. Впрочем, не обошлись без роста и лидеры IT-индустрии: Apple (+1,41%), Amazon (+0,97%). Бумаги Twitter подскочили на 11,02% на свежих рекомендациях инвестиционных аналитиков. Из статистики был лишь индекс Национальной ассоциации строителей (NAHB), который подскочил на 5 п. до 74,0 п., что является максимумом с 1999 года. По итогам дня DJIA вырос на 0,57% до 24792,20 п., а S&P 500 укрепился на 0,54% до 2690,16 п.

Азиатские торги проходили преимущественно в позитивном ключе. Австралийский индекс подскочил до максимума за десятилетие. Однако в Ю. Корее и Японии инвесторы не были столь оптимистичными. В минувшую ночь успели высказаться два представителя ФРС. Президент ФРБ Сан-Франциско Дж. Уильямс отметил, что экономика США сильна, налоговая реформа не меняет подход ФРС к оценке будущего роста. Между тем, президент ФРБ Миннеаполиса Н. Кашкари полагает, что ФРС может повысить ставку слишком быстро, что приведёт экономику к рецессии. Тем не менее на рождественской неделе инвесторы не задумываются о долгосрочных рисках. К 8:40 (мск) Shanghai Composite – 3287,98 п. (+0,61%), Nikkei 225 – 22878,63 п. (-0,10%).

Нефть торговалась без существенной волатильности выше $63 отметки. В качестве поддержки выступают такие факторы, как форс-мажор по нефтепроводу Forties, забастовка старшего персонала нефтегазовой индустрии в Нигерии. В Bernstein Energy отмечают, что в IV квартале, рынок нефти фактически испытывает дефицит на уровне 1 млн бар. в сутки. Однако пессимисты продолжают указывать на то, что добыча в США достигла рекорда в 9,78 млн бар. в сутки и может продолжить расти. Стоит также обратить внимание на золото. Котировки немного выправились в последнее время, но могут возобновить снижение. Резервы SPDR Gold Trust сократились в понедельник на 7 тонн до 837,20 тонн. К 9:00 (мск) Brent – $63,48 (+0,11%), WTI – $57,34 (+0,21%), золото – $1266,6 (+0,09%), медь – $6875,14 (-0,87%), никель – $11690 (-1,18%), палладий – $1016,1 (+0,40%).

Фьючерс на индекс доллара торговался в незначительном минусе на уровне 93,22. К 9:00 (мск) EUR/USD – $1,179 (+0,1%), GBP/USD – $1,338 (+0,0%), USD/JPY – 112,58 (+0,04%).

Следующие макроэкономические события запланированы на вторник:

- в 12:00 (мск) – индексы деловых ожиданий, текущей ситуации и делового климата IFO Германии,

- в 13:00 (мск) – индексы стоимости рабочей силы и заработной платы в еврозоне,

- в 16:00 (мск) – безработица в РФ,

- в 16:30 (мск) – новые строительства и разрешения на строительство в США.

В остальном, внешние рынки продолжат отыгрывать скорое принятие налоговой реформы США, хотя в котировки уже давно заложены многие позитивные последствия данного события. Впрочем, если разогрев инфляции приведёт к девальвации доллара, то акции ещё могут показаться достаточно дешёвыми, даже если P/E индекса S&P 500 превышает 25. В России истории немного иные. Рынок продолжит отыгрывать последствия судебных решений по иску к АФК «Система». Кроме того, негативные тенденции могут продолжиться в бумагах российских металлургов из-за падения цен на сталь в Китае. Производители кокса будут в фаворитах также из-за динамики цен в Китае. Кроме того, накануне президент США Д. Трамп назвал РФ ревизионистским государством, ведущим информационные войны, что не позволяет забыть о проблемах в двухсторонних отношениях Москвы и Вашингтона. Впрочем, конкурентом США также был признан Китай. Так или иначе, финансовый рынок РФ лишь косвенно выигрывает от налоговой реформы США, если она приведёт к росту потребления сырьевых ресурсов. Российский рынок начнёт день вблизи значений закрытия накануне.

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