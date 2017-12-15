"Открытие Брокер" : Повышение ставки ФРС позволяет драгметаллам расти в цене

Рынки драгоценных металлов подрастают после заседания ФРС США, в ходе которого процентная ставка была повышена на 0,25 п. п. При этом риторика регулятора намекает на повышение процентных ставок в 2018 г. трижды, хотя рынок считал, что ФРС повысит ставку дважды, а регулятор ранее допускал повышение на четырёх заседаниях. Курс доллара США слабеет после заседания, что оказывает поддержку рынкам драгоценных металлов. Запасы в ETF-фондах драгоценных металлов подросли, за исключением упавших запасов в палладиевых фондах. Палладиевые ETF-фонды продолжают терять запасы металла, подтверждая усиливающийся дефицит сырья на рынке. Цены на драгоценные металлы на SGE восстановились, объёмы торгов упали. Курс юаня к доллару США слабел. По данным Союза золотодобытчиков РФ, производство золота в стране за 9 мес. 2017 г. выросло на 7% к аналогичному периоду 2016 г. и составило 228,912 тонн. Прирост добычи обеспечили компании «Полюс», «Полиметалл», «Петропавловск», ЗРК «Павлик», «Прииск Соловьевский», «Селигдар» и «Высочайший». Добыча золота в Азербайджане за 11 мес. 2017 г. увеличилась в 3,2 раза в годовом выражении до 5,669 тонн. Добыча серебра выросла на 68% к аналогичному периоду 2017 г. до 566,8 кг. Цены на золото после снижения к уровню $1253 продолжили восстанавливаться к уровню $1260. Перспективы рынка золота ухудшились после прогноза на повышение процентной ставки в 2018 г не менее трёх раз. Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются $1253-1220

, уровни сопротивления – $1260-1265. Цены на серебро в корреляции с рынком золота снижались к уровню $15,86, после чего восстановились к уровню $15,99. Отношение золота к серебру составляет 78,82 пункта. Отношение платины к серебру составляет 55,32 пункта. Ближайшие уровни поддержки в серебре – $15,86-15,45, уровни сопротивления – $16,0-16,10. Цены на платину в корреляции с рынком золота понижались до уровня $878, после чего восстановились к уровню $882. Спреды между ценами на платину и прочие металлы расширились до новых максимумов. Спред между золотом и платиной составляет $374/унция. Спред между платиной и палладием расширился до $155/унция. Несмотря на слабый фундамент, рынок платины на текущих уровнях выглядит перепроданным. Ближайшие уровни поддержки в платине – $878-832, уровни сопротивления – $890-916. Цены на палладий показали резкий рост от уровня $999 к уровню $1027, после чего наблюдается стабилизация на текущих уровнях. Несмотря на фундаментальные факторы, рынок палладия на текущих уровнях выглядит перекупленным. Ближайшие уровни поддержки в палладии – $990-977, уровни сопротивления – $1027-1050.

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