Альпари: Bank of America назвал главного «черного лебедя» для России в 2018 году

Если новые антироссийские санкции все-таки станут «черным лебедем», то их влияние все равно будет относительно ограниченным, рассчитали в Bank of America (BofA). На нерезидентов в целом приходится чуть более $51 млрд на рынке российского суверенного долга: их доля во внешнем госдолге составляет 36,6% ($14,5 млрд), во внутреннем, то есть в облигациях федерального займа (ОФЗ), — 33,2% ($37,2 млрд). Основной риск для России, по мнению наших коллег из США, касается рынка ОФЗ. Однако российские коммерческие банки смогут, например, перенаправить на госбумаги 2 трлн руб., которые сейчас лежат на их счетах в ЦБ РФ. Это произойдет, если доходность по долгосрочным ОФЗ существенно превысит ключевую ставку, по ожиданиям BofA, она составит 8% на конец года.

Вместе с тем, в базовом сценарии BofA, который не предусматривает расширение санкций, доллар в следующем году в среднем будет стоить 63 руб. при нефти по $55 за баррель, что, мягко сказать, очень консервативно по ожиданиям цен на нефть. И как следствие, цены на газ следуют за ценами на нефть с лагом в 6-9 месяцев.

В отличие от BofA мы полагаем, что вероятность введения санкций в отношении российского суверенного рублевого долга достаточно высока. И, вероятно, именно данный сценарий следует рассматривать в качестве базового. Возможно, в том числе и данной историей объясняется возможность выпуска еврооблигаций для состоятельных россиян, которые решили вернуть деньги в Россию из офшоров. Доходность по ним будет значительно выше, чем у банковских депозитов. При этом Министерству финансов РФ выгодно занимать сейчас, пока цикл повышения процентных ставок находится только в самом начале.

Ключевой момент: смогут ли американцы обрушить рубль?! Без данной истории новые американские санкции 99% процентов россиян просто не заметят. Кризиса аналогичного 2014 году однозначно не будет. Однако российский рубль вполне может упасть к доллару США примерно на 15%. Вместе с тем, последние заявления ЦБ РФ говорят о том, что российские монетарные власти в случае американских санкций в отношении ОФЗ вряд ли пустят ситуацию на самотек. Банк России начнет скупать ОФЗ, а курс рубля получит поддержку за счет российских международных резервов и продаж валюты со стороны государственных компаний-экспортеров.

Некоторые эксперты напоминают, что есть и последний аргумент, хотя он представляется мало реализуемым: Владимир Путин может вспомнить рецепты Владимира Ленина и просто ввести мораторий на выплаты по российским обязательствам в пользу стран, которые ввели санкции в отношении России, прежде всего, это относится к США. С другой стороны, в 21 веке у главы государства есть множество других административных инструментов, которые можно использовать для равноценного ответа.

Александр Разуваев, директор аналитического департамента

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