УК "Райффайзен Капитал": Обзор рынка

В четверг, 14 декабря, российский фондовый рынок приостановил падение, даже несмотря на дешевеющую на 0,5% нефть, благодаря оптимизму в отношении Сбербанка, который подогрел Г.Греф в ходе Дня инвестора в Лондоне. Акции Сбербанка (обычка) дорожают на 2,3%, что обеспечивает 0,4% роста индекса ММВБ, в то время как РТС прибавляет 0,6%.

Котировки Brent сегодня продолжили снижаться, поскольку опубликованные вчера данные Минэнерго США отразили прирост добычи за неделю (с учетом месячной корректировки) на 73 тысячи баррелей в сутки, до почти 9,8 млн б/с. Более того, сокращение запасов нефти в хранилищах США на 5,1 млн баррелей было полностью нивелировано увеличением запасов бензина на 5,7 млн баррелей.

Дополнительное давление на нефть оказала также публикация отчета Международного энергетического агентства, в котором прогнозные данные по объему добычи странами вне ОПЕК вновь оказались выше, чем ожидания ОПЕК: +1,6 млн баррелей в сутки вместо +1 млн б/с. В случае реализации прогнозов МЭА рынок нефти в следующем будет сбалансированным, а не дефицитным, что не приведет к сокращению мировых запасов. А последнее и является основной целью сделки ОПЕК, продленной до конца 2018 года.

Вчерашнее решение ФРС повысить ставку еще на 25 б.п. на стало сюрпризом для участников рынка. Однако более агрессивная риторика в отношении ужесточения денежной политики в 2018 году несколько охладила пыл быков. Это вкупе со слабой статистикой по промышленному производству и розничным продажам в Китае привело к коррекции на большинстве азиатских площадок сегодня.

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