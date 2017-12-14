Открытие Брокер: Снижение котировок нефти нивелирует позитивный эффект от конференции Владимира Путина

К 15:20 (мск) индекс Мосбиржи укрепился на 0,07% до 2133,37 п., а РТС вырос на 0,35% до 1145,47 п. Российский рынок проводит четверг преимущественно в плюсе. Корпоративных новостей немного, но основное внимание участников торгов сосредоточено на большой пресс-конференции президента РФ В. Путина. В целом он позитивно оценивает экономическое развитие, хотя и подчёркивает ряд проблем. Важным для рынка может оказаться то, что глава государства весьма негативно отозвался о росте долга регионов, который формируется из кредитов коммерческих банков. В данном направлении могут быть введены определённые ограничения. С другой стороны, подобные изменения в политике правительства могут быть позитивны для государственных банков: «ВТБ» (+1,24%), Сбербанк (+1,45%). Сбербанк также проводит презентацию «Стратегии» в Лондоне, где подтверждается предварительная информация, просочившаяся в СМИ. Из нового стоит лишь отметить прогноз получения прибыли в размере 1 трлн рублей к 2020 году, что можно оценить в качестве весьма оптимистичного прогноза. Слабость нефти негативно отражается на бумагах нефтяных компаний: «Татнефть» (-1,17%), «Роснефть» (-1,05%), «ЛУКОЙЛ» (-0,72%). Металлурги реагируют на падение цен стали в Китае: ММК (-0,47%), «Северсталь» (-0,07%), НЛМК (-0,96%). Кроме того, в лидерах роста и падения отметились: НМТП (+3,4%), «Полюс» (+2,96%), МТС (+1,71%), а также ЛСР (-0,98%), ап «Башнефть» (-0,85%), ап «Сургутнефтегаз» (-0,77%).

Рубль незначительно слабел против основных конкурентов, реагируя на слабость нефти. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3655 рублей. После решения ФРС повысить ставку, можно было ожидать укрепления доллара. Однако расклад сил в Комитете по операциям на открытом рынке указывал на то, что растёт число несогласных с необходимостью быстрого ужесточения денежной политики. Это привело к ослаблению доллара на глобальном рынке, в котором принял участие и российский рубль. К тому же прогнозы низкой инфляции все ещё оставляют за отечественной валютой статус высокодоходной, даже с учётом возможного снижения ставки ЦБ РФ на пятничном заседании. Впрочем, не все с этим согласны. В Bank of America Merrill Lynch полагают, что в 2018 году средний курс рубля составит 63 за доллар при нефти около $55 за баррель. К 15:20 (мск) USD/RUB – 58,68 (+0,12%), EUR/RUB – 69,43 (+0,25%).

Европейские рынки проводят четверг в минусе, хотя статистика говорит об обратном. Сводный индекс деловой активности еврозоны вырос в декабре до 58,0 с 57,5. Индекс активности в сфере услуг поднялся до 56,5 с 56,2, а в производственной сфере – до 60,6 с 60,1. Однако позитив от статистики перекрывает укрепление евро, что делает менее выгодным экспорт из еврозоны. В Великобритании свои проблемы. Парламент решил оставить за собой право вето по вопросу выхода из Евросоюза. Статистика в Великобритании оказалась позитивной. Розничные продажи в ноябре выросли на 1,1% в месячном выражении при прогнозе 0,4%, а в годовом – на 1,6% при прогнозе 0,3%. Из корпоративных событий можно отметить взлёт бумаг производителя платины Lonmin PLC на 23% после того, как компания согласилась на поглощение южноафриканской Sibanye-Stillwater. К 15:20 (мск) DAX – 13058,06 п. (-0,51%), CAC 40 – 5394,3 п. (-0,1%), FTSE 100 – 7484,67 п. (-0,16%).

Нефть возобновила снижение. Международное энергетическое агентство в ежемесячном обзоре отмечает, что мировые запасы в ноябре увеличились до максимального объёма за год. Основной вклад в разворот тенденции вносят сланцевые производители США, которые пользуются высокими ценами для наращивания производства. По данным МЭА, в ноябре мировые поставки увеличились на 170 тыс. бар. по сравнению с октябрём. Одновременно с этим производство нефти в OPEC снижается четвёртый месяц подряд, а за ноябрь упало на 130 тыс. бар. в сутки. В агентстве также полагают, что в I полугодии 2018 года предложение на рынке может превысить спрос на 200 тыс. бар. в сутки. Если вспомнить отчёт Минэнерго США, то за прошлую неделю американская добыча увеличилась на 73 тыс. бар. до 9,78 млн бар. в сутки. К 15:20 (мск) Brent – $62,11 (-0,53%), WTI – $56,34 (-0,46%), золото – $1258,7 (+0,81%), медь – $6751,68 (+0,29%), никель – $11155 (+0,54%).

Фьючерс на индекс доллара незначительно повышался до 93,42. AUD укреплялся против валюты США на 0,4%, а NZD слабел на 0,2%. К 15:20 (мск) EUR/USD – $1,183 (+0,04%), GBP/USD – $1,342 (+0,04%), USD/JPY – 112,68 (+0,12%).

Банк Англии не стал удивлять рынок разнообразием мнений по вопросу ставки, которая осталась на уровне 0,5%. Российский рынок сохранит спокойствие до конца дня. Пресс-конференция главы государства прошла в позитивном ключе и каких-то негативных моментов для рынка не было. Внешний фон не отличается особым пессимизмом, хотя европейские индексы были в минусе. Фьючерс на S&P 500 торговался в плюсе на 0,1% и обещал продолжение праздника оптимистов на американских площадках. С другой стороны, по нефти складывается негативный фон, который может продлить коррекцию до $60. Заявление о возобновлении роста мировых запасов явно не идёт на пользу нефтяным «быкам».

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