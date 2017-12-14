Dukascopy Bank SA: ЦБ РФ снизит ключевую ставку до 8%, указав при этом на сохраняющиеся инфляционные риски Завтра состоится последнее в этом году заседание Центрального Банка России по денежно-кредитной политике РФ. По нашим расчетам, регулятор примет решение снизить ключевую ставку на 25 б.п. до 8%. Однако инвесторам будет важно содержание пресс-релиза по итогам заседания. На наш взгляд, ЦБ РФ может указать на сохраняющиеся инфляционные риски, связанные с возможным вводом новых экономических санкций против РФ со стороны США в первом квартале 2018 года. Эти меры предполагают, в том числе, и запрет на покупку гособлигаций РФ. Таким образом, мы полагаем, что темпы роста инфляции в 2018 году могут составить 4% год к году, а ключевая ставка может быть понижена до 7,5%. ������ ��������� Разместить этот информер на своем сайте