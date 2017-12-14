Альпари : На валютные рынки развивающихся стран вернулось спокойствие

Обзор рынков валют развивающихся стран. Рубль. Тенге

На валютные рынки развивающихся стран вернулось спокойствие

За период с 6 по 8 декабря на рынки валют развивающихся стран вернулось относительное спокойствие, валюты двигались разнонаправленно, но начала прослеживаться тенденция к укреплению ряда валют по отношению к доллару США. Нефть марки Brent за указанный период подешевела на 1,8%, однако не все валюты, в том числе «нефтяные», на это отреагировали. Процентная ставка в США была ожидаемо повышена 13 декабря, каких-либо негативных для рынков развивающихся стран заявлений от ФРС не последовало. Ряд валют отреагировал ростом на это событие.

Лидером роста за указанный период стал грузинский лари, подорожавший к доллару на 2,61%. Укреплению данной валюты способствовало повышение Национальным банком Грузии ставки рефинансирования на 0,25 пунктов до 7,25%. Существенно подорожал к доллару южноафриканский ранд (+1,49%). Прибавили в стоимости к доллару российский рубль (+0,84%) и турецкая лира (+0,55%). Менее чем на полпроцента подорожала к доллару индийская рупия.

Лидером понижения стал бразильский реал(-0,57%). Менее чем на полпроцента снизились к доллару мексиканское песо и казахстанский тенге.

В нейтральной зоне торговался китайский юань.

Важные события

В Казахстане Министерство национальной экономики обнародовало данные по росту ВВП страны за 11 месяцев, согласно которым, рост ВВП составил 3,9% в годовом исчислении. При этом промышленное производство за 11 месяцев выросло на 7,3% в годовом исчислении, в основном благодаря росту добычи нефти на месторождении Кашаган. Годовая инфляция в ноябре составила 7,3%. В министерстве прогнозируют, что по итогам 2017 года ВВП Казахстана вырастет на 4%. Такие предварительные данные обнародовались и раньше, поэтому валютный рынок не сильно реагирует на их публикацию.

Прогноз

По значениям пары доллар/рубль мы меняем прогноз до уровней в 58-59 руб. за «американца», а по значениям пары евро/рубль – снова меняем прогноз до 69-70 руб. за единицу европейской валюты. По курсу тенге к доллару меняем прогноз до 333-336 тенге за доллар, а по курсу тенге к рублю – до 5,69-5,74 тенге за рубль.

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