Банк "Глобэкс": волатильность на форекс возрастет Верхний уровень процентной ставки ФРС повышен с 1,25% до 1,5%. Фондовые индексы азиатских бирж снижаются, поскольку вслед за ФРС ЦБ Китая повысил ставки по среднесрочному кредитованию. Фьючерс на индекс развивающихся рынков показывает нейтральную динамику на азиатской торговой сессии. Однако событие было ожидаемым, и доллар отыграл его за 1-2 недели до заседания, поэтому дальнейшего укрепления доллара не последовало, евро окреп на 0,5% до 1,182 долл. за евро. Благодаря чему, рубль укрепился до 58,6 на форекс. На этом фоне мы ожидаем нейтрального открытия рынка. Основным событием дня станет заседание Банка Англии и ЕЦБ, на которых ставки не будут повышены, учитывая монетарную политику данных стран. Вместе с тем, помимо перечисленных событий, сегодня состоятся заседания еще десяти ЦБ стран мира по различным ставкам, что вызовет волатильность на форекс. ������ ��������� Разместить этот информер на своем сайте