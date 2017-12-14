ЛМС: Российский рынок сегодня откроется ростом в пределах на 0,1%

Российский рынок сегодня откроется ростом в пределах на 0,1% Американские индексы в среду закрылись около нуля, без единой динамики.

Американский ЦБ в среду увеличил базовую процентную ставку в третий раз в этом году (на 25 базисных пунктов - до 1,25-1,50% годовых), улучшил макроэкономические прогнозы и подтвердил примерный график нормализации денежно-кредитной политики на ближайшие годы. S&P 500 потерял 0,05% на фоне существенного падения акций финансовых компаний, Dow Jones поднялся на 0,33%, обновив рекорд. Высокотехнологичный индекс NASDAQ прибавил 0,2%. Сегодня фьючерсы на американские индексы торгуются около нуля: S&P 500 не изменился, Dow Jones поднялся на 0,09%, Nasdaq - на 0,02%.

Нефтяные котировки в среду снизились на данных об увеличении добычи нефти в США до рекорда и дальнейшем повышением коммерческих запасов бензина. Brent подешевела на 1,42% до $62,44, а WTI - на 0,95% до $56,6.

Сегодня цены на нефть растут после падения накануне. Приостановка работы одного из важнейших нефтепроводов в Северном море, которая может затянуться на несколько недель, поддерживает рост нефтяного рынка. Brent поднялась на 0,34%, до $62,02, а WTI – на 0,12%, ее цена составляет $56,67. Цены на базовые металлы сегодня не демонстрируют единой динамики. Алюминий подорожал на 0,57%, медь опустилась на 0,21%, никель прибавил 0,14%. Азиатские рынки сегодня снижаются. Nikkei 225 упал на 0,44% вслед за акциями банков на фоне решения американского ЦБ увеличить базовую процентную ставку на 25 б.п., KOSPI поднялся на 0,51%, австралийский сырьевой индекс ASX All Ordinaries потерял 0,17%, китайские индексы снижаются: Hang Seng опустился на 0,46%, Shanghai Composite потерял 0,5%.

Сегодня в США выйдут данные о количестве граждан, впервые обратившихся за пособием по безработице на прошлой неделе, данные об объеме розничных продаж в ноябре, данные об изменении импортных цен в ноябре, а также данные о запасах товаров на складах в октябре. В Еврозоне опубликуют данные о регистрации новых автомашин в ноябре, а также значение сводного индекса менеджеров закупок за декабрь. Пройдет заседание Европейского центрального банка, по результатам которого будет объявлен уровень процентных ставок на ближайшее время. По итогам заседания состоится пресс-конференция главы ЕЦБ М.Драги Во Франции опубликуют окончательные данные об изменении потребительских цен в ноябре. Китай обнародует данные о промышленном производстве, розничных продажах и капиталовложениях в основные средства за ноябрь. Сегодня в России Лукойл, Детский мир, Норникель и АЛРОСА проведут заседание совета директоров. Челябэнергосбыт проведет внеочередное общее собрание акционеров.

Мы ждем нейтрального открытия российского рынка в пределах 0,1%.

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