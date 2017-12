Открытие Брокер: Снижение нефтяных цен накануне негативно скажется на старте торгов

По итогам торгов 13 декабря индекс Мосбиржи снизился на 1,33% до 2131,94 п., а РТС скорректировался на 0,73% до 1141,50 п. Утро на бирже началось с обвала бумаг АФК «Система» (-5,59%). Ещё один иск от правительства Башкирии, которое также желает вернуть дивиденды от «Башнефти» за 2009-2013 годы, добавляет негатива в бумаге, да и на всём рынке. Однако перспективы данного иска весьма слабые, поскольку он повторяет претензии «Роснефти» (-1,4%) и самой «Башнефти» (-5,79%). Плюс к этому в 2014 году, когда «Башнефть» возвращалась государству, «Система» уже признавалась честным владельцем акций и никаких претензий по дивидендам не получала. Вторым главным поставщиком новостей стал Сбербанк (-2,68%). Крупнейший банк страны продал свою украинскую дочку и сформировал альянс с Yandex (-0,82%) по развитию Yandex Market. Компании будут обладать долями в 50% в совместном СП, а каждую из долей они оценили в 30 млрд рублей. Дальше приятные новости заканчиваются. Госдума лишила Сбербанк монополии на выплату военных пенсий. Но самым большим разочарованием стала информация в СМИ о том, что банк намерен перейти на выплату дивидендов из расчёта 50% от прибыли по МСФО лишь с 2020 года. Соответственно, надежды ноября, когда бумага штамповала исторические максимумы, не оправдались. «Газпром» (+0,04%) улучшает свои стратегические преимущества по вопросам строительства газопроводов на фоне аварии на газораспределительной станции Баумгартен в Австрии. Рейтинговое агентство S&P снизило кредитный рейтинг МТС (-0,91%) до “BB” с “BB+” из-за ситуации с «Системой». Кстати, сделка по продаже пакета акций «Детского мира» (+2,32%) также была отменена из-за того, что данный актив арестован с целью обеспечения исковых требований к «Системе». Бумаги «Аэрофлота» (-2,21%) провалились до 137 рублей, где уже можно говорить об их недооценённости, хотя рынок вполне способен откорректировать бумагу на 50% от исторического максимума. Максимум был на уровне 225 рублей за акцию, а на текущий момент цена находится на минимальном значении текущего года. Неудачно день сложился и для металлургов, которые реагировали на падение цен стальной продукции в Китае, и для нефтяников, которые наблюдали за падением нефти ниже $63 за баррель Brent. Лишь рубль игнорировал нефть, металлы и Китай.

Одним из факторов укрепления рубля традиционно являются размещения ОФЗ. Минфин в среду провёл два аукциона ОФЗ-ПД выпуска 25083 с погашением 15 декабря 2021 года в объёме 20 млрд рублей и ОФЗ-ПД выпуска 26212 с погашением в январе 2028 года в объёме 20 млрд рублей. На первом аукционе спрос составил 45,776 млрд рублей, а средневзвешенная доходность составила 7,36%. На втором спрос был на уровне 39,449 млрд, а средневзвешенная доходность – 7,63%. Стоит отметить, что ставки доходности оказались ниже, чем на предыдущих размещениях аналогичных бумаг. Да и спрос был вполне хорошим при увеличенном объёме предложения. Иными словами, это доказывает, что на рынке ждут дальнейшего снижения ставки ФРС. Министр экономического развития М. Орешкин вовсе полагает, что в 2018 году высоки риски сохранения инфляции существенно ниже целевого уровня ЦБ РФ. Если это произойдёт, то у российского регулятора будут весомые причины для очередных смягчений денежной политики. Впрочем, к вечеру среды доллар слабел на 1,13% до 58,612, а европейская валюта дешевела на 0,57% до 69,25. Однако наступление российской валюты уже было связано с событиями вокруг доллара США.

ФРС в очередной раз повысила ставку на 25 базисных пунктов до 1,25%-1,50%. Между тем, вся суть была в деталях. FOMC не стал менять свои ожидания повышения ставки в 2018 году, сохранив прежний план на три повышения. Экономика, по оценке ФРС, развивалась солидными (solid) темпами. Примечательно, что было отмечено увеличение расходов бизнеса в последние кварталы. Инфляция будет оставаться ниже целевого уровня 2% в ближайшее время, но стабилизируется на этой отметке в среднесрочной перспективе. Собственно говоря, именно опасения сохранения низкой инфляции привели к тому, что два члена Комитета по операциям на открытом рынке президенты ФРБ Чикаго Ч. Эванс и Миннеаполиса Н. Кашкари проголосовали за сохранение прежних параметров денежной политики. Кроме того, оценка роста ВВП США в 2018 году была повышена до 2,5% с прежних 2,1%. 6 из 16 высших чиновников ФРС считают, что Федрезерв не сможет повысить ставку три раза в 2018 году. Четверо полагают, что потребуется больше, чем три повышения. Решение Федрезерва было встречено новыми рекордами американских индексов, но лишь Dow Jones удержал свой рекордный настрой до конца дня. Финансовый сектор демонстрировал наибольшую слабость, так как ожидания более быстрого повышения ставки не оправдываются: Bank of America (-1,64%), J.P. Morgan (-1,25%), Wells Fargo (-1,54%). Впрочем, также можно сказать о том, что сектор финансов демонстрировал опережающий рост перед заседанием ФРС и по факту события случилась фиксация прибыли. Из прочих заметных историй можно отметить рост таких бумаг Caterpillar Inc. (+3,59%), 3M (+1,07%), производителей игрушек Mattel Inc. (+6,63%) и Hasbro Inc. (+3,73%). Статистика среды показала, что опасения Эванса и Кашкари имеют под собой основания. Базовый индекс потребительской инфляции вырос за месяц на 0,1%, а в годовом выражении на 1,7%. Ожидалось 0,2% и 1,8% соответственно. Впрочем, вместе с топливом и ценами на продовольствие индекс потребительских цен вырос в рамках прогнозов на 0,4% и 2,2% соответственно. По итогам торгов DJIA вырос на 0,33% до 24585,43 п., а S&P 500 откатился на 0,05% до 2662,85 п.

Азиатские торги проходили разнонаправленно. Вслед за ФРС, Народный Банк Китая также повысил свою ключевую ставку на 5 базисных пунктов до 2,5%. Китайские индексы отреагировали небольшим снижением. Кроме того, рост промышленного производства в КНР замедлился до 6,1% в ноябре по сравнению с 6,2% в октябре. Розничные продажи выросли на 10,2% по сравнению с 10,0 в октябре. Снижение наблюдалось и в Японии, поскольку иена укрепилась до 112,6. Безработица в Австралии осталась на уровне 5,4%. К 8:40 (мск) Shanghai Composite – 3288,70 п. (-0,43%), Nikkei 225 – 22669,82 п. (-0,39%).

Нефть накануне активно снижалась, но смогла найти силы для небольшого роста в четверг. Минэнерго США сообщило, что добыча увеличилась за прошлую неделю до 9,78 млн бар. с 9,707 млн бар. неделей ранее, что стало наибольшим разочарованием на рынке. Кроме того, ведомство также сообщило, что коммерческие запасы нефти сократились за прошлую неделю на 5,1 млн бар. до 443,0 млн бар. Средний показатель спроса за четыре недели составил: 19,8 млн бар. общих топливных поставок (2,1% за год), 9,1 млн бар. бензина в сутки (+1,6% за год), а также 4 млн бар. дистиллятов в сутки (2,3% за год). Соответственно, наиболее негативное влияние на рынок оказали рост запасов бензина и добыча сырой нефти в США. Вышла также весьма интересная статистика по Китаю. В ноябре нефтепереработка увеличилась на 8% в годовом выражении до 49,43 млн тонн. Добыча угля снизилась на 2,7%, но с начала года выросла на 3,7%. Производство кокса снизилось в ноябре на 10,9% в годовом выражении, а с начала года на 2,7%. Инвесторы в золото заранее начали реагировать на возможное смягчение позиции ФРС. Котировки жёлтого металла заметно прибавили накануне, а резервы SPDR Gold Trust выросли на пару тонн до 844,29 тонн. К 9:00 (мск) Brent – $62,75 (+0,50%), WTI – $56,65 (+0,09%), золото – $1260,5 (+0,95%), медь – $6709,79 (-0,33%), никель – $11125 (+0,27%), палладий – $1007,7 (+0,36%).

Фьючерс на индекс доллара незначительно подрастал до 93,42. К 9:00 (мск) EUR/USD – $1,183 (+0,01%), GBP/USD – $1,343 (+0,09%), USD/JPY – 112,59 (+0,04%).

Следующие макроэкономические события запланированы на четверг:

- в 11:30 (мск) – решение Национального Банка Швейцарии по ставке;

- в 12:00 (мск) – предварительные индексы деловой активности в сфере услуг и производстве еврозоны, а до этого выйдут аналогичные показатели по отдельным странам;

- в 12:30 (мск) – розничные продажи в Великобритании;

- в 14:00 (мск) – решение Банка Англии по ставке;

- в 14:45 (мск) – решение ЕЦБ по ставке;

- в 16:30 (мск) – розничные продажи в США, а также первичные обращения за пособием по безработице;

- в 17:45 (мск) – предварительные индексы деловой активности в США от Markit.

День будет насыщен событиями, но обилие заседаний центральных банков вряд ли выльется в какие-либо неожиданности, поскольку от всех трёх регуляторов не ждут перемен. Российский рынок начнёт день слабо, реагируя на нефть, которая упала накануне, а также на новости из Китая, где продолжается падение цен на сталелитейную продукцию. Рубль будет более активным, так как после решения ФРС ему ещё предстоит пережить возможное снижение ставки ЦБ РФ. Впрочем, если судить по слабости доллара на глобальном рынке, то особых перспектив продажи рубля нет. В четверг также состоится большая пресс-конференция президента РФ В. Путина, на которую могут активно реагировать некоторые акции. В частности, вряд ли журналисты оставят без внимания вопрос исков к АФК «Система».

