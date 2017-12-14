ИК "Церих Кэпитал Менеджмент": Снижение цены нефти на фоне роста добычи в США

Запасы нефти в США (-5,1)mb, добыча (+73) tb/d Цены нефти продолжили начатое накануне снижение. За день потери цены нефти Brent составили чуть менее полутора процентов. Фоном для снижения цен были свежие данные Минэнерго США о запасах и добыче. Вышедшие данные были разнонаправленными по воздействию - снижение запасов и рост добычи. Однако представляется, что при наблюдающихся темпах роста добычи ее динамика постепенно может начать играть первую скрипку в воздействии на цены.

Но обо всем более подробно. Energy Information Administration (EIA) United States Department of Energy (DOE) сообщило, что за неделю, закончившуюся 8 декабря 2017 года, коммерческие запасы нефти в США снизились на 5,117 мб (до 442,986 с 448,103 мб неделей ранее). Запасы все увереннее уходят ниже кривой 2015 года.

Напомним, что оценкам API, запасы нефти за неделю до 8 декабря резко (на 7,4 мб) сократились. По прогнозам опрошенных Bloomberg экспертов ожидалось снижение лишь на 2,9 мб. По оценкам API запасы бензина и дистиллятов выросли на 2,3 и 1,5 мб соответственно. Сильное снижение запасов от API еще вчера было поводом для покупок и роста цены примерно на один доллар.

За прошедшую неделю запасы моторного топлива подросли на 5,7 мб. Стратегические запасы неожиданно подросли на 0,2 мб. Наблюдается некоторая заминка в снижении, но все равно с плато 2016 года потери составляют вполне солидные 32,2 мб. Нетто импорт нефти за неделю подрос на 0,433 мб/д. Еще более ощутимо (на 1,22 мб/д) вырос нетто импорт нефти и нефтепродуктов. Как видим, этот показатель оттолкнулся от минимальных отметок и составил в последнюю неделю вполне солидные 3,991мб/д. В этой связи все более странным кажется уже довольно длительной встречное движение (рост добычи и снижение запасов нефти).

Суммарные запасы нефти и нефтепродуктов за неделю снизились еще на 2,3 мб, (до 1910,0 с 1912,3 мб неделей ранее), подходя к окончанию года (к радости ОПЕК+) существенно ниже уровней 2015 и 2016 годов.

Большой интригой недельного отчета вновь были данные по динамике добычи. Согласно оценкам EIA среднедневные объемы добычи за неделю, закончившуюся 8 декабря, подросли еще на 73 тб/д (до 9,78 с 9,707 мб/д неделей ранее). Недельные значения добычи нефти в США обновляют рекорды, которые теперь выше рекордов 2015 года уже на 170 тб/д!

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