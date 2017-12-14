ИК "Норд Капитал": Аналитический обзор российского рынка

Прогнозы на текущий день:

Мы ожидаем открытия рынка с незначительным отклонением по индексу МосБиржи, в диапазоне 2130-2135 п. Ближайшими поддержками станут уровни 2120, 2110 п. В качестве сопротивлений выступят отметки 2140, 2150 п.

Вероятно, после нейтрального старта торгов индекс МосБиржи перейдет в состояние бокового движения. Этому способствует неоднозначный внешний фон и тот факт, что утреннее повышение стоимости фьючерсов на нефть лишь отчасти компенсирует их намного более масштабную вечернюю просадку.

Во второй половине дня вероятно продолжение консолидации локального рынка в связи с ожиданиями итогов заседания ЕЦБ (15.45). В США сегодня будет опубликовано большое количество статистических показателей, которые в целом могут иметь смешанный характер. Кроме того, участники российских торгов будут следить за ходом большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина.

В минувшую среду основные российские фондовые индексы завершили торги с существенным неравномерным понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Рублевый индекс МосБиржи просел на 1,33%. Долларовый индекс РТС потерял 0,73%. После умеренно негативного старта торгов они перешли в состояние бокового движения. Однако явное внутридневное ухудшение настроений на нефтяном рынке стало стимулом для более масштабной просадки локальных индексов.

Под закрытие основных торгов в России состоялась публикация еженедельной статистики по запасам нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США. Свежие данные из-за океана носили смешанный характер. Тем не менее, они не сумели переломить негативный внутридневной тренд во фьючерсах на «черное золото». Однако срочные контракты на индексы РТС и МосБиржи умеренно повысились уже в ходе вечерней торговой сессии. Это указывает на то, что вчерашнее падение российского фондового рынка не получит продолжения в первые минуты предстоящих торгов.

К завершению вечерней торговой сессии декабрьские фьючерсы на индекс РТС (RIZ7) сменили свою недавнюю бэквордацию на состояние контанго величиной в 3,5 п., или 0,3% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка несколько улучшили оценку ближайших перспектив индекса РТС.

На фоне масштабной просадки индекса МосБиржи, состоявшейся по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с понижением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Опережающим падением среди голубых фишек выделились бумаги Сбербанк-ао (SBER RM, -2,68%), Сбербанк-ап (SBERP RM, -3,63%). Вероятно, инвесторов и спекулянтов не порадовало сообщение о том, что кредитная организация планирует вложить достаточно крупную сумму в стартап, который можно признать профильным лишь отчасти. Вчера стало известно, что «Сбербанк» и «Яндекс» создадут совместное предприятие на базе сервиса «Яндекс.Маркет». Банк приобретет акции указанного предприятия на сумму 30 млрд руб. Для сравнения, чистая прибыль «Сбербанка» по РПБУ за ноябрь 2017 года составила 64,3 млрд руб.

По-видимому, для «Сбербанка» этот проект является одним из шагов по созданию так называемой «цифровой экосистемы» в сфере интернет-коммерции. В данном случае инвестиции в создание будущего стратегического прорыва приходят в противоречие с краткосрочной прибылью акционеров банка. Впрочем, согласно просочившимся в СМИ слухам, норма дивидендных выплат «Сбербанка» за 2017 и 2018 годы может поэтапно возрасти до уровня в 50% от чистой прибыли по МСФО. Об этом может быть официально объявлено в ходе назначенной на сегодня презентация для инвесторов в Лондоне. Добавим, что в среднесрочном периоде акции «Сбербанка» продолжают выглядеть перекупленными. Поэтому любой негатив способен стать сигналом для фиксации прибыли в этих бумагах.

Стоит отметить очередную масштабную просадку акций АФК Система (AFKS RM, -5,59%). Эти бумаги открылись с сильным разрывом вниз на фоне известия о том, что в ходе судебного разбирательства с нефтяными компаниями «Роснефть» и «Башнефть» был наложен арест на все основные активы эмитента. Кроме того, было ограничено право АФК «Система» и ее дочерней компании «Система-Инвест» на получение дивидендов от арестованных акций и долей в предприятиях.

Еще одним неприятным последствием указанного решения стала отмена состоявшегося накануне спешного размещения 6,3% акций торговой сети «Детский Мир» (DSKY RM, +2,32%). В минувший вторник бумаги ритейлера просели более чем на 8%, поскольку расторгнутая продажа достаточно крупного пакета акций состоялась с сильным дисконтом по отношению к рыночной стоимости.

Одной из немногих ликвидных бумаг, которые завершили вчерашние торги с повышением, стали акции «Газпрома» (GAZP RM, +0,04%). Их поддержало состоявшееся на этой неделе повышение спотовых цен на газ в Европе. Оно было вызвано рядом новостей по поводу аварий и неполадок на объектах региональной добывающей и газотранспортной инфраструктуры. Ранее представители «Газпрома» заявляли о том, в 2017 году компания ожидает рекордного объема поставок природного газа в Европу.

Заметно лучше рынка также закрылись бумаги Северсталь (CHMF RM, +0,37%), Русгидро (HYDR RM, +1,34%), Сургутнефтегаз-ао (SNGS RM, +0,29%), Транснефть-ап (TRNFP RM, +0,84%), ИнтерРао (IRAO RM, +1,96%).

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют минимальное повышение в пределах 0,05%. Контракты на нефть сорта Brent после сильного вечернего спада подорожали на 0,6%. Фьючерсы на золото повысились в цене на 1%. Японский фондовый индекс Nikkei225 потерял 0,4%. Гонконгский Hang Seng также просел на 0,4%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неопределенное или смешанное.

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