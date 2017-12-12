Открытие Брокер: Дорогая нефть помогает рублю укрепляться к доллару и евро

К 15:10 (мск) индекс Мосбиржи 2150,64 (+0,09%), а РТС 1150,72 (+0,56%). Начало дня на российском рынке было позитивным, но к середине дня подрастал лишь РТС, а рублёвый индекс уходил в минус под давлением укрепляющегося рубля. Во вторник довольно много новостей по «НОВАТЭК» (+1,6%). Председатель правления Марк Джетвей заявил, что цель компании – повышение дивидендов, но в правильный момент. Если говорить о перспективах, то заявление позитивно для роста капитализации компании, но вряд ли этот «правильный момент» наступит в ближайшее время. До 2030 года компания планирует затратить на проекты СПГ до 2,5-2,8 трлн рублей. Акционеры ММК (-0,23%) одобрили дивиденды за 9 месяцев на уровне 1,111 рубля на акцию. Закрытие реестра 19 декабря. Бумаги «Детского Мира» упали на 9,17% на новостях о том, что крупнейшие инвесторы Российско-китайского инвестиционного фонда и АФК «Система» продали 6,3% акций.. Более того, негативная реакция рынка связана не только с фактом продажи, но и тем, что продавцы не смогли реализовать весь планируемый ранее объем 8% акций. Бумаги «Газпрома» (+0,52%) подрастали на фоне подорожания газа в Европе из-за аварии на газохранилище Баумгартен в Австрии. Кроме того, в лидерах роста и падения отметились: ап «Татнефть» (+2,92%), ОГК-2 (+1,52%), Московская биржа (+1,45%), ап «Ростелеком» (+1,16%), а также ап «Башнефть» (-3,39%), «Соллерс» (-2,69%), Polymetal (-2,6%), НЛМК (-2,49%). К слову говоря, металлурги начинали день в плюсе на новостях из Китая об очередных распоряжениях по сокращению производства стали, но затем поддались общему настроению на рынке.

Рубль продолжил укрепляться вслед за нефтью. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3865 рублей. Кстати, во вторник укрепление наблюдалось и по валютам других сырьевых стран. Однако рубль демонстрировал более скромные результаты, так как на текущей неделе разница в рублёвых и долларовых ставках может сократиться на 50 базисных пунктов. Идея чрезмерного навеса ликвидности пока не находит полного подтверждения. ЦБ РФ провёл первое размещение 4-го выпуска купонных облигаций, но смог реализовать бумаги лишь на 17,8 млрд рублей при предложении 200 млрд рублей. Пока рубль находится под давлением из-за покупок валюты Минфином и продаж нерезидентов, которые не считают выгодным сохранять позиции в рубле на фоне сокращения разрыва в ставках. Возможно, что на будущей неделе ситуация изменится, если нефть всё ещё останется такой дорогой. К 15:10 (мск) USD/RUB – 58,877 (-0,22%), EUR/RUB – 69,34 (-0,26%).

Европейские индексы демонстрировали незначительное изменение. Сектор нефти и газа показывал рост, а вот банковские бумаги и акции потребительского сектора испытывали повышенное давление: Total SA (+1,54%), Royal Dutch Shell (+1,2%), Deutsche Bank AG (-0,18%), Societe Generale (+0,15%), BNP Paribas (-0,42%). Британский фунт стерлингов мешал FTSE 100 расти. Инфляция в Великобритании разогналась до 3,1% в ноябре, что оказалось выше прогнозов 3%. В Германии индекс экономических условий ZEW вырос до 89,3 п. в декабре с 88,8 п. в ноябре. Однако индекс экономических ожиданий упал до 17,4 п. с 18,7 п. в ноябре, что может быть связано с текущим политическим параличом. К 15:10 (мск) DAX – 13142,86 п. (+0,15%), CAC 40 – 5404,01 п. (+0,32%), FTSE 100 – 7467,61 п. (+0,19%).

Нефть продолжает отыгрывать новости об остановке работы крупнейшего в Северном море нефтепровода Forties. Это непосредственно касается индикативного контракта Brent. В целом уход с рынка 0,4 млн бар. в сутки не является столь существенной проблемой, но Forties участвует в формировании поставочной базы Brent. Плюс к этому в США ожидают, что за прошлую неделю, по версии опроса Reuters, коммерческие запасы нефти сократились на 3,8 млн бар. Кстати, данное снижение также может быть результатом проблем с поставками по трубопроводу Keystone. Стоит также отметить, что спред между Brent и WTI превысил $7, чем могут воспользоваться американские экспортёры. Соответственно, в ближайшие недели американские запасы также могут демонстрировать снижение. К 15:10 (мск) Brent – $65,65 (+1,48%), WTI – $58,34 (+0,60%), золото – $1244,8 (-0,17%), медь – $6627,12 (-0,18%), никель – $11130 (-0,98%).

Фьючерс на индекс доллара снижался на 0,1% до 93,85. CAD укреплялся против доллара США на 0,15%, а вот AUD и NZD отыгрывали у американца 0,6%. К 15:10 (мск) EUR/USD – $1,178 (+0,06%), GBP/USD – $1,335 (+0,13%), USD/JPY – 113,45 (-0,09%).

Российский рынок пока не склонен к росту без веских причин, а дорогой нефти для оптимизма пока недостаточно. Рубль явно слабеет против нефти, хотя текущая рублёвая стоимость барреля является весьма высокой. Виной всему неуверенность в рыночных движениях на фоне грядущего сокращения разрыва в долларовых и рублёвых ставках.

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