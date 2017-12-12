УК "Райффайзен Капитал": Обзор рынка

Первая торговая неделя декабря завершилась для российского рынка достаточно нейтрально: с 1 по 8 декабря индекс Мосбиржи практически не изменился и закрылся в пятницу на отметке 2105 пунктов.

Одной из давлеющих на рынок тем остается геополитика: помимо истории со вмешательством России в американские выборы, теперь в копилку геополитических проблем добавился еще и «олимпийский» вопрос. Из внутренних новостей рынок будоражит история взаимных претензий «Роснефти» и АФК «Система».

Хотя нефть марки Brent за неделю подешевела почти на 0,7% до $63,15 за баррель, тем не менее, котировки остаются на высоком уровне, что отражает оптимизм игроков по поводу продления договоренности ОПЕК+, продолжения роспуска запасов и роста спроса на углеводороды при растущей мировой экономике. Закрытие трубопровода Forties в Северном море из-за обнаруженной трещины уже подняло котировки выше $65,5 за баррель. Мы не исключаем, что долгая остановка трубопровода может способствовать локальному росту котировок вплоть до $70 за баррель.

При этом золото продолжает дешеветь, его котировки уже опустились ниже $1250 за унцию, но пока металл сохраняет положительную доходность с начала года. Однако инвесторы сейчас менее заинтересованы в драгоценных металлах, так как фондовые индексы находятся вблизи исторических максимумов, а ФРС продолжает ужесточать монетарную политику. В этом году ФРС уже дважды повысила ставку и, вероятно, сделает это в третий раз (еще +25 б.п.) на заседании 12-13 декабря.

Ситуация на валютном рынке остается противоречивой. Рубль подешевел к доллару на 1,2% до 59,28 руб./$. На курс влияет одновременно несколько факторов: общая тенденция снижения валют стран с развивающимися рынками в связи с приближением момента повышения процентной ставки в США, волатильное поведение цен на нефть, увеличение объема покупки валюты Минфином и ожидания рекордных выплат по корпоративному внешнему долгу к концу года (в декабре большие платежи по внешним долгам, около 16 млрд. долл.).

С середины ноября российский рынок топтался на месте, но переход нефти на новый уровень выше $65 за баррель вновь заставило инвесторов обратить внимание на российские активы. Это дает шанс на рост рынка до конца года, что даст возможность закрыть год «в плюсе». При отсутствии новых серьезных санкций, мы ждем роста рынка акций в 2018 г. на 15-20%, облигации могут принести до 6-9%.

������ ���������