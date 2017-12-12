ГК Forex Club: НЕФТЬ: Brent подрастет до 70 долларов

Цены на нефть основных эталонных сортов отметились бурным ростом в последние сутки после того, как было объявлено об остановке на две недели из-за утечки нефтепровода «Фортис» (Forties).

По данным Libertex, контракты Brent со сроком экспирации в январе на бирже ICE в Лондоне 12 декабря в 11:30 по московскому времени торговались на уровне 65,35 доллара за баррель, что на 3,5% выше закрытия предыдущей недели. Американский эталон WTI находился в районе 58,42 доллара за баррель, прибавляя за этот период 2,2%.

Нефтепровод «Фортис» соединяет месторождения Северного моря, место добычи нефти марки Brent, с территорией Великобритании. Именно по нему поставляется нефть, торгуемая в Лондоне. Это один из важнейших нефтепроводов мира и его остановка, безусловно, спровоцировала рост цен.

Однако, надо отметить, что котировки и без того уже были заряжены на повышение. После официального объявления ОПЕК о продлении соглашения по сокращению добычи, цены корректировались вниз и находились на достаточно низких ценовых уровнях. Достаточно было любой позитивной новости, чтобы спровоцировать масштабный рост.

Сейчас в центре внимания будут данные по запасам из США. Согласно опросам информационного агентства Bloomberg участники рынка прогнозируют снижение запасов нефти на 3,3 миллиона баррелей и рост запасов бензина на 1,5 миллиона баррелей. Если фактические данные окажутся позитивными для рынка, то Brent может протестировать 67 долларов за баррель и подберутся к верхней границе своего фундаментально обоснованного коридора 60-70 долларов за баррель.

Валерий Полховский, аналитик

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