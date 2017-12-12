Банк "Глобэкс": нефть помогает рублю, но это временно Российский рынок откроется небольшим снижением по причине укрепления рубля и снижения азиатских фондовых индексов. Рубль укрепился на форекс в течение торгов на азиатской сессии благодаря росту цены на нефть. Котировки нефти шагнули выше $65,5 за баррель из-за остановки работы нефтепровода Forties, в котором была обнаружена трещина. Нефтепровод проходит по суше Великобритании и связывает более 50 активных нефтегазовых месторождений в Северном море. Таким образом, спрос на «черное золото» вырастет на открытии торгов европейской сессии, а рубль продолжит укрепляться. Вместе с тем, сегодня начнется заседание FOMC ФРС США, по итогам которого в среду будет увеличена процентная ставка с 1,25% до 1,5%, поэтому доллар имеет больше шансов на укрепление против рубля. ������ ��������� Разместить этот информер на своем сайте