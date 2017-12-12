ИК ЛМС: Российский рынок откроется ростом на 0,2-0,4%

Российский рынок откроется ростом на 0,2-0,4% Американские индексы во вторник выросли благодаря повышению котировок акций телекоммуникационных и высокотехнологических компаний. S&P поднялся на 0,32%, Dow Jones прибавил 0,23%, обновив очередные рекорды.

Высокотехнологический индекс NASDAQ вырос на 0,51%. Сегодня фьючерсы на американские индексы слабо растут: S&P поднялся на 0,05%, Dow Jones – на 0,07%, NASDAQ – на 0,11%.

Цены на нефть во вторник выросли из-за приостановки работы крупного нефтепровода в Северном море. Brent подорожала на 2,03% до $64.69, WTI поднялась на 1,1% до $57.99. Сегодня цены на нефть продолжают расти.

Brent поднялась на 1,36%, до $65.57, превысив отметку $65 впервые с июня 2015 года, а WTI - на 0,69%, ее цена составляет $58.39. Цены на базовые металлы сегодня снижаются: алюминий теряет 0,37%, медь - 0,25%, никель - 0,89%. Азиатские фондовые индексы опускаются в ожидании заседаний мировых ЦБ. Nikkei225 потерял 0,35%, KOSPI упал на 0,52%, австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,25% вслед за котировками акций нефтепроизводителей на фоне подорожания нефти, китайские индексы снижаются: Hang Seng подешевел на 0,39%, китайский Shanghai Composite опустился на 0,67%.

Сегодня в США опубликуют данные о динамике цен производителей в ноябре, данные о бюджете страны в ноябре. Федеральный комитет по открытым рынкам

(FOMC) Федеральной резервной системы США проведет двухдневное заседание, на котором обсудит состояние экономики и примет решение о размере базовой ставки. Исследовательский институт ZEW опубликует индекс доверия инвесторов и аналитиков к экономике Германии в декабре. В России сегодня Квадра, Лукойл, Распадская проведут заседание совета директоров, Сбербанк – наблюдательного совета. Состоится внеочередное общее собрание акционеров Окей. Башнефть закроет реестр на получение дивидендов за 9 мес. 2017 года.

Мы ждем позитивного открытия российского рынка с ростом на 0,2-0,4% на фоне роста цен на нефть.

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