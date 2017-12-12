Открытие Брокер: Растущая нефть вселяет оптимизм в инвесторов перед стартом торгов

По итогам торгов 11 декабря индекс Мосбиржи прибавил 2,07% до 2148,60 п., а РТС укрепился на 2,22% до 1144,35 п. С первых минут торгов российские индексы взяли курс на рост, чему не помешали даже пониженные объёмы. К закрытию регулярной сессии явно проявилась поддержка нефти, которая ушла в район $64,5 за баррель Brent. Соответственно, вполне позитивно торговались бумаги нефтегазового сектора: «Газпром» (+1,55%), «ЛУКОЙЛ» (+1,3%), «Роснефть» (+1,29%), «НОВАТЭК» (+1,27%). К тому же проект «Ямал СПГ» начал загрузку первого танкера. Бумаги АФК «Система» (+9,49%) пришли в себя после нового шока в виде очередного иска «Роснефти» и «Башнефти» на 131,6 млрд рублей. Впрочем, перспективы этого иска на рынке оценивают весьма слабо. Сами бумаги «Башнефти» (-4,92%) торговались первый день без дивидендной составляющей. Акционеры компании одобрили выплату 148,31 рублей на акцию. Бумаги Сбербанка (+3,08%) традиционно ведут за собой рынок, сигнализируя об участии крупных управляющих, включая нерезидентов. Среди лидеров также отметились акции «Мостотрест» (+3,29%), акционеры которого одобрили выплату дивидендов за девять месяцев в размере 8,45 рублей на акцию. Таким образом, по итогам дня доходность бумаги составляет 5,17% и это лишь дивиденды за три квартала. Пока слабо смотрятся акции «Аэрофлота (-0,55%)», хотя они уже торгуются в минусе относительно начала года, да и могут показать неплохую дивидендную доходность, даже с учётом падения прибыли. Рост цен на промышленные металлы взбодрил акции металлургов: ГМК «Норникель» (+3,43%), «Северсталь» (+1,45%), НЛМК (+6,08%). На рынке заговорили о том, что это начало новогоднего «ралли», но всё же стоит проявлять осторожность, поскольку началось оно на низких объёмах, да и во многом движение вверх объясняется необходимостью коррекции падения предыдущих недель. Для устойчивого и полноценного «ралли» у российского рынка слишком много рисков впереди, которые не сможет полностью компенсировать нефть.

Рубль смог укрепить позиции как за счёт нефти, так и рекомендаций внешних банков. В частности, датский Danske Bank ожидает, что в ближайшие месяцы российская валюта может укрепиться на 12%. Естественно, что причиной для этого будет нефть, хотя главным сдерживающим фактором для рубля являются покупки валюты Минфином. Напомним, что в декабре на покупку валюты направлено до 203,9 млрд рублей, то есть ежедневно ведомство через ЦБ покупает более $200 млн. Во вторник ЦБ РФ проведёт аукцион уже четвёртого выпуска купонных облигаций в объёме 200 млрд рублей. Предыдущие выпуски не были размещены полностью, поэтому регулятор снизил объём предложения. Стоит заметить, что Минфин также резко снизил предложение ОФЗ на своих аукционах, что благотворно сказалось на спросе. Однако в ближайшие дни стоит ожидать повышенной волатильности в рубле, так как в среду ФРС примет решение по ставке и, скорее всего, она будет повышена. Затем уже в пятницу ЦБ РФ может снизить ключевую ставку, а это означает сокращения разрыва в ставках ФРС и ЦБ РФ ещё на 50 базисных пунктов. К тому же оба регулятора могут намекнуть о менее агрессивных планах на будущее. К вечеру понедельника доллар слабел на 0,21% до 59,005, а европейская валюта дешевела на 0,19% до 69,52.

Американский рынок пока не может найти оснований для остановки, штампуя очередные рекорды. Это может показаться удивительным, но лучшими секторами стали телекоммуникации и технологии: AT&T (+0,46%), Verizon (+1,47%), AMD (+2,21%), Nvidia (+1,66%). В целом понедельник был довольно тихим днём. На рынке позитивно приняли заявления Ч. Эванса о том, что повышение ставки не столь очевидно в условиях низкой инфляции. Естественно, что от заседания ФРС ждут смягчения планов на будущее. Президент Д. Трамп подписал директиву о возвращении астронавтов NASA на Луну. По итогам дня DJIA подрос на 0,23% до 24386,03 п., а S&P 500 укрепился на 0,32% до 2659,99 п.

Торги в Азии преимущественно проходили в режиме консолидации. После трёх дней повышения инвесторы не нашли причин для агрессивных покупок, тем более, что в среду ФРС может повысить ставку, что должно оказать временный сдерживающий эффект на рынки. Впрочем, на рынке также растёт убеждённость в том, что Федрезерв пересмотрит планы повышения ставки в 2018 году. Впрочем, также часто встречаются опасения по поводу возможного пересмотра прогноза по безработице и более агрессивного повышения ставки. Однако для рынков это также может означать более сильный экономический рост в США. К 8:40 (мск) Shanghai Composite – 3297,64 п. (-0,74%), Nikkei 225 – 22870,46 п. (-0,30%).

Нефть торговалась выше $65,5 за баррель Brent. Нефтепровод Forties в Северном море работает с пониженной нагрузкой, так как инспекция 7 декабря обнаружила утечку нефти. Вероятно, что ремонтные работы продлятся несколько недель, что снизит объёмы поставки Brent на рынок. В Китае вновь экологические проблемы. В провинции Хэбэи около десяти городов сообщили о почти рекордном загрязнении воздуха, что привело к немедленным распоряжениям о снижении производства стали. Ситуация оказала давление на цены железной руды, а вот коксующийся уголь, кокс и продукция металлургов подорожала. К 9:00 (мск) Brent – $65,61 (+1,42%), WTI – $58,38 (+0,67%), золото – $1246,8 (-0,01%), медь – $6639,24 (+0,00%), никель – $11160 (-0,71%), палладий – $1001,65 (+0,29%).

Фьючерс на индекс доллара незначительно снижался до 93,90. К 9:00 (мск) EUR/USD – $1,177 (+0,05%), GBP/USD – $1,334 (+0,05%), USD/JPY – 113,44 (-0,1%).

Следующая важная статистика запланирована на вторник:

- в 12:30 (мск) – инфляция в Великобритании;

- в 13:00 (мск) – индексы текущих условий и экономических настроений ZEW Германии;

- в 16:00 (мск) – торговый баланс РФ;

- в 16:30 (мск) – цены производителей США;

- в 22:00 (мск) – отчёт об исполнении бюджета США, а также выступление президента ЕЦБ Марио Драги.

Ситуация на внешних рынках способствует тому, чтобы российские индексы продолжили рост. Нефть выше $65 за баррель будет толкать вверх акции нефтяников, а ситуация в Китае способствует повышению бумаг металлургов.

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