ИК "Норд Капитал": Аналитический обзор российского рынка

Прогнозы на текущий день:

Мы ожидаем открытия рынка с умеренным повышением около 0,3% по индексу МосБиржи, вблизи отметки 2155 п. Ближайшими поддержками станут уровни 2140, 2130 п. В качестве сопротивлений выступят отметки 2160, 2170 п.

После умеренно позитивного старта торгов вероятны попытки дальнейшего роста индекса МосБиржи в диапазон 2160-2170 п. Этому способствует утреннее обновление долгосрочного максимума во фьючерсах на нефть сорта Brent.

Во второй половине дня ключевым внешним ориентиром для участников локальных торгов останется характер изменения стоимости нефтяных контрактов. Значимость ряда статистических показателей, которые будут опубликованы в еврозоне и в США сегодня отходит далеко на второй план.

В минувший понедельник основные российские фондовые индексы завершили торги с сильным повышением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Рублевый индекс МосБиржи повысился на 2,07%. Долларовый индекс РТС прибавил 2,22 пункта. Таким образом, указанные индексы стремительно восстановились в среднюю часть своих трехмесячных диапазонов.

Наметившееся восходящее движение локального рынка способно стать отправной точкой традиционного новогоднего ралли. Некоторую настороженность может вызывать лишь тот факт, что вчерашний масштабный прирост российских индексов не был подтвержден заметным увеличением торговых оборотов, которые остались на сравнительно невысоком уровне. Впрочем, у отечественных биржевых «быков» вчера имелся очень сильный аргумент в пользу безбоязненных покупок. Фьючерсы на нефть сорта Brent после непродолжительного утреннего спада возобновили свое уверенное пятничное повышение. Более того, уже после закрытия основных торгов в России они сумели обновить свой долгосрочный максимум. Сегодня указанные контракты торгуются выше ближайшего значимого уровня $65 за баррель, что создает условия для позитивного начала локальных торгов.

Стоит отметить, что вчерашнее известие об одобрении президентом США Дональдом Трампом нового пакета адресных санкций в отношении ряда российских компаний было проигнорировано участниками локального рынка. Новые внешние ограничительные меры были введены под предлогом нарушения условий договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, что оказалось несколько отлично от стандартной риторики, основанной на непризнании западными странами легитимности присоединения к России полуострова Крым. В целом же, неблагоприятный среднесрочный фактор санкционного давления на отечественную экономику и фондовый рынок постепенно начинает приобретать долгосрочный характер.

К завершению вечерней торговой сессии декабрьские фьючерсы на индекс РТС (RIZ7) пришли в состояние незначительной бэквордации величиной в 1,15 п., или 0,1% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка оказались близки к нейтральной оценке ближайших перспектив индекса РТС.

На фоне масштабного прироста индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с повышением в пределах 1-6% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

В первом эшелоне заметно сильные рынка закрылись бумаги Сбербанк-ао (SBER RM, +3,08%), Сбербанк-ап (SBERP RM, +3,81%), ГМК Норильский Никель (GMKN RM, +3,43%), НЛМК (NLMK RM, +6,08%), Сургутнефтегаз-ао (SNGS RM, +4,31%). Как мы видим, явное улучшение настроений на нефтяном рынке не стало стимулом для опережающего роста большинства ликвидных акций нефтедобывающих компаний.

Интересной спекулятивной новостью стали официально не подтвержденные слухи о том, что компания «Россети» откажется от планов вхождения в капитал АО «Крымэнерго», которое в свою очередь будет контролировать электросети Крыма и Севастополя. Это в первую очередь связано с опасениями того, что континентальная сетевая компания может подвергнуться адресным санкциям со стороны западных стран. Изменение анонсированных ранее планов будет означать отказ от предполагавшейся дополнительной эмиссии обыкновенных акций «Россетей» на сумму около 9 млрд руб. Бумаги Россети-ао (RSTI RM, +3,38%), Россети-ап (RSTIP RM, +4,05%) отреагировали на указанную новость достаточно сильным приростом.

Акции АФК Система (AFKS RM, +9,49%) на волне общего повышения рынка сумели продемонстрировать коррекционный технический отскок от своего недавнего долгосрочного минимума. Однако не стоит забывать, что затянувшаяся и осложнившаяся судебная тяжба эмитента с компаниями «Башнефть» и «Роснефть» еще далека от своего завершения. Частичный или полный проигрыш в указанном споре способен обернуться крупными финансовыми потерями для АФК Система.

Ожидаемо слабее рынка закрылись бумаги Башнефть-ао (BANE RM, -4,92%), Башнефть-ап (BANEP RM, -9,42%). Вчера они испытали дивидендный разрыв на Московской бирже в режиме торгов Т+2. Промежуточные дивидендные выплаты по обоим типам акций за 9 месяцев 2017 года составят 148,31 руб. Однодневное падение стоимости указанных бумаг оказалось сопоставимо с величиной предстоящих дивидендных выплат по ним.

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют незначительное повышение в пределах 0,1%. Контракты на нефть сорта Brent вслед за сильным вчерашним приростом подорожали на 1,5%. Фьючерсы на золото незначительно понизились в цене на 0,03%. Японский фондовый индекс Nikkei225 потерял 0,35%. Гонконгский Hang Seng просел на 0,4%.

С учетом утреннего обновления долгосрочного максимума во фьючерсах на нефть сорта Brent, состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как позитивное.

������ ���������