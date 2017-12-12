ИФК «Солид»: Маленькая трещина стала причиной большого роста

Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается умеренно позитивным. Котировки февральских фьючерсов на нефть марки Brent резко прибавили на фоне сообщений об аварии на ключевом нефтепроводе Forties в Северном море, который может быть закрыт на несколько недель из-за обнаруженной маленькой трещины. В текущем моменте Brent колеблется в районе отметки в $65,6 за баррель в ожидании данных отраслевой статистики по запасам нефти в США.

Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром немного прибавляют. Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Премаркет европейской сессии сигнализирует о небольшом повышении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня.

Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем в районе 2150 пунктов по индексу МосБиржи, предполагая, что в условиях благоприятного внешнего фона этот фондовый индикатор продолжит начавшийся днем ранее подъем.

Ведущие европейские фондовые индексы в понедельник нее показали единой динамики при оборотах торгов на 15% ниже среднемесячных. Британский фондовый индекс FTSE 100 по итогам дня прибавил 0,8%, а наибольшее позитивное влияние на него оказало повышение акций банка HSBC (+2,5%) и нефтегазовых гигантов Royal Dutch Shell (+1,2%), BP (+1,2%). Французский индекс CAC (-0,23%) просел из-за падения котировок акций Airbus (-2,1%) и Michelin (-1,8%). Немецкий индикатор DAX (-0,23%) также опустился на фоне снижения в цене акций Adidas (-3,1%), Deutsche Telekom (-1,2%) и SAP (-0.9%).

Фондовый рынок США в понедельник прибавил. Индекс "голубых фишек" Dow Jones вырос на 0,23%, а наибольшее положительное влияние на него оказало повышение в цене акций Apple (+2%) и Walt Disney (+2,5%). Индекс high-tech биржи NASDAQ повысился на 0,5%. Индекс "широкого рынка" США S&P500 (+0,32%) тоже поднялся при оборотах торгов на уровне среднемесячных, а повышением в его отраслевом спектре вновь выделился индекс телекоммуникационного сектора (+1,2%), в котором выросло в цене 100% акций.

Рынок акций РФ в понедельник вырос. Индекс МосБиржи подскочил на 2,07% при оборотах торгов на 11% ниже среднемесячных, а наибольшее положительное влияние на него оказало повышение в цене обыкновенных акций Сбербанка (+3,1%), Газпрома (+1,6%) и Норникеля (+3,4%). Сдержало рост индекса МосБиржи снижение акций Полюса (-0,7%) и Аэрофлота (-0,6%). Подсчитываемый в долларах индекс РТС (+2,22%) прибавил больше индекса МосБиржи на фоне укрепления позиций рубля к доллару США.

Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий. Среди предстоящих событий, способных оказать влияние на настроение инвесторов, сегодня стоит выделить заседание Наблюдательного совета Сбербанка, на котором будут рассмотрены вопросы стратегии развития банка, а также утверждено новое положение о дивидендной политике.

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