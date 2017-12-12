ИК "Церих Кэпитал Менеджмент": Позитивное начало недели

Текущая неделя начинается позитивно: цены на нефть преодолели годовой максимум, поэтому индекс ММВБ отскочил наверх от отметки 2100 пунктов. Всю прошлую неделю мы пытались этот уровень пробить сверху вниз. В отдельных акциях имеются локальные победы «быков» - акции «Сбербанка» (об) удержали поддержку 220, акции Газпрома удержали ключевую поддержек 132. Акции «ЛУКОЙЛа» и до последнего рывка нефти были сильными. Но у «ЛУКОЙЛа» в конце месяца закрывается реестр на дивиденды. Там не такая большая доходность, но, всё-таки, это определенная «прививка оптимизма». Бумага на фоне относительно стабильной нефти может чувствовать себя неплохо. «Норильский никель» перестала падать. Хорошо что «быки» удержали поддержку 9900 – ноябрьский агрессивный понижательный тренд пробит наверх.

Отмечу некоторый спрос в энергетике. Такие бумаги, как «Россети» прив. «прижимали» и, что называется, испытывали на прочность уровнем 1,50 руб. Появился спрос на бумагу. Видимо, всё-таки, не случайно: компания по итогам девяти месяцев идет с неплохими показателями. Напомню, что за прошлый год дивиденды по «префам» составили целых 18%. Одна из наиболее прибыльных «дочек» «Россетей» – «ФСК ЕЭС» и в ней так же был вчера спрос. Бумага, конечно, была и выше, но, тем не менее, она сохраняет поддержку на уровне 0,16. Мы по-прежнему сохраняем по бумаге потенциал роста до около 20 копеек.

Из тех бумаг, что чувствуют себя не очень хорошо – сотовые операторы «МТС» и «МегаФон». Не очень хорошо чувствуют как и прежде акции Аэрофлота, но надеюсь это временно – на дневном графике целый букет бычьих расхождений и котировки легли на тренд. «Алроса» тоже ничего особенного не показывает. Две недели назад у компании возникла тема возможных промежуточных дивидендов. Но был какой-то всплеск этой темы – а бумага всё рано торгуется в боковике (+1,27%). Наблюдался отток из фондов, которые инвестируют в Россию, за последнюю неделю – почти 100 миллионов долларов – не фантастический отток, но ощутимый. На фоне всех потоков, 100 миллионов – это весомая цифра. Когда-то, конечно, бывало, что за месяц заходило и 200, и 300, и 400 миллионов могло зайти. Сейчас всё гораздо скромнее, поэтому недельные флуктуации в размере 100 миллионов – уже что-то значит для российского рынка.

Вероятно, текущий год индекс ММВБ закроет на отрицательной территории, потому что прошлый год он заканчивал на уровне 2320. Я думаю, что опасения введения новых санкций США в отношении российского госдолга, геополитическая напряженность, а также внутренняя политическая напряженность в связи с выборами факторы негативные для рынка. Традиционная манера наших западных коллег и партнеров вставлять нам «предвыборные» шпильки, чтобы оказать какое-то давление на российского президента – всё это, конечно, заставляет инвесторов сохранять некую осторожность, то есть не спешить с агрессивными покупками. Но я отмечу, что всё-таки ОФЗ пока чувствуют себя стабильно: доходности не растут, цены пока сильно не падают. Из Америки, наверное, мы не ждем «Черных лебедей», потому что голосование по проекту Трампа, которое назначено на начало следующей недели, возможно, пройдет удачно. ФРС поднимет ставку, но поднимет умеренно. Затем американские инвесторы уже уйдут на рождественские каникулы. По статистике декабрь на американского рынке входит в двойку наиболее удачных для инвесторов месяцев и это ободряет – надеюсь, до конца месяца наш индекс ММВБ не «поднырнет» под уровень 2100.

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