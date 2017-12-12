ИК Финам: Выросшая накануне нефть так и не смогла сильно укрепить рубля

Американские индексы завершили торги понедельника в зеленой зоне прибавив от 0,2% до 0,5% в ожидании решения ФРС по процентной ставке.

В 2018 году количественное смягчение от американского регулятора будет отмечать свой юбилей-10 лет. На этом фоне эксперты Citigroup и JPMorgan считают, что процентные ставки ведущих стран мира вырастут в следующем году до одного процента, в связи с позитивной динамикой мировой экономики, не считая США, где ставка может подняться до 2%.

Тем временем налоговая реформа Трампа вызывает обеспокоенность руководителей минфинов еврозоны, которые просят своих американских коллег внести коррективы в законопроект, устанавливающий по их мнению барьеры в международной торговле из за двойного налогообложения компаний ведущих международный бизнес.

Нефтяные котировки в понедельник продолжили рост начатый на прошлой неделе на фоне сокращения поставок нефти Саудовской Аравией в азиатский регион более чем на сто тысяч баррелей в сутки, что по заявлениям представителей Saudi Aramco входит в стратегию по восстановлению мирового рынка "черного золота". Так же рынки продолжили отыгрывать идею о том, что на фоне соглашения стран ОПЕК+ в следующем году баланс на рынке энергоносителей может сместится в сторону дефицита.

В текущей ситуации локальной поддержкой Brent выступает отметка $64 и основной $62,90, удачный же штурм уровня $65 может дать шансы на дальнейший рост к отметке $69,5.

Сегодня после закрытия бирж (0.30 мск) выйдут предварительные данные по запасам сырой нефти от API, которые зададут тон нефтяным котировкам на первую половину торговой сессии среды.

Индекс Мосбиржи на прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 2148,6 прибавив 2%. В текущей ситуации локальная поддержка расположена на отметке 2140п. и основная на 2125п. Сопротивлениями выступают 2150п. и 2165п.

В настоящий момент локальной поддержкой фьючерсу на индекс РТС служит отметка 113500п и основной 113000п. Сопротивления расположены на 114500п. и 115000п., проход последнего открывает дорогу инструменту к отметке 116000п.

Выросшие на прошедших торгах нефтяные котировки до максимальных отметок 2017 года в очередной раз не способствовали сильному укреплению рубля, который завершил понедельник укреплением всего на 15 копеек по отношению к закрытию пятницы.

В настоящий момент ближайшим сопротивлением в паре доллар-рубль является отметка 59,50, основной поддержкой по-прежнему выступает 58,40.

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